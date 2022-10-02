Giresunspor: 1-1 - Son Dakika
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Giresunspor: 1-1

02.10.2022 17:21
Giresunspor: 1-1

STAT: Alanya ObaHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih MazlumCORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Pereira, Doumbia, Rassoul, Umut, Efecan, Targhalline, Ahmed Hassan.

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih MazlumCORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Pereira, Doumbia, Rassoul, Umut, Efecan, Targhalline, Ahmed Hassan.BITEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan, Perez, Arias, Hayrullah, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem, Serginho, Borja, Görkem, Bajic.GOLLER: Dk. 81 Balkovec (Alanyaspor), Dk. 64 Görkem (P) (Giresunspor)-SARI KARTLAR: Umut, Targhalline, Leroy Fer, Fatih (Alanyaspor), Arias, Perez (Giresunspor)KIRMIZI KART: Dk.4 Serginho (Giresunspor)Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.4'üncü dakikada Serginho, Alanyasporlu Rassoul'a yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından orta hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.26'ncı dakikada sağ çaprazdan gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in sert şutunda kaleci Runarsson topu çıkardı.37'nci dakikada Görkem'in altıpas üzerinden şutunu Runarsson kurtardı.42'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağından Furkan'ın vuruşunu kaleci Onurcan çıkardı.İlk yarı 0-0 sona erdi.63'üncü dakikada sol kanattan aldığı topla birlikte kat eden Borja Sainz, ceza sahası içerisinde Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.64'üncü dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Görkem ağlara gönderdi: 0-1.81'inci dakikada Leroy Fer'in pasında Balkovec'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.87'nci dakikada Alanyaspor'dan Efkan Bekiroğlu'nun kafayla vuruşunu Giresunspor defansı uzaklaştırdı.Karşılaşma 1-1 sona erdi.

- Antalya
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Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Ahmed Hassan, Giresunspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresunspor: 1-1 - Son Dakika
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