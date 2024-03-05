Spor

- Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan eski Başkan Karaahmet'e yönelik suçlamalar

GİRESUN - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Nahid Yamak, düzenlediği basın toplantısında eski başkan Hakan Karaahmet dönemine ilişkin gündem oluşturacak iddialarda bulundu.

Çotanak Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yamak, eski başkan Hakan Karaahmet'in bir çok insanı kandırdığını ve kulüpte yapılan yolsuzluklar nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren kulübün tüm kaynaklarının tüketilmiş halde olduğunu, birçok icra dosyası ve futbolcu fesihleriyle uğraşırken diğer taraftan da kulübün resmi muhasebe kayıtlarında olmayan ödeme belgeleri ve usulsüzlüklerle karşılaştıklarını söyleyen Yamak, mahkeme dosyalarına yansıyan çok önemli iddiaları kamuoyu ile paylaştı.

Milli futbolcu Umut Nayir'in Giresunspor'dan Eyüpspor'a transferiyle ilgili şok iddia

Milli futbolcu Umut Nayir'in Eyüpspor'a transferinde Giresunspor'un kasasına 1 kuruş dahi para girmediğini söyleyen Başkan Yamak "Giresunspor Kulübü'nde akıllara durgunluk veren bir Umut Nayir transferi konusu var. Bu konuda Giresunspor Kulübü'nün kasasına 1 kuruş dahi girmemiştir. Söz konusu bu transfer sürecine ilişkin Giresunspor Kulübü kasasına 1 kuruş dahi girmemesine rağmen Giresunspor eski başkanı Hakan Karaahmet'e, Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya tarafından 4 milyon 500 bin liralık bir çek teslim ediliyor. Bu çekin teslim edildiği tarih Umut Nayir'in transfer dönemi ile örtüşüyor. Eyüpspor Başkanı ile konuyu konuştuğumda bana oyuncu karşılığı bu ödemeyi yaptığını söyledi. Bu konuşmanın ardından Giresunspor eski başkanı Karaahmet ile konuyu görüştüğümde ise 'O benim bileceğim iş' diyerek konuyu geçiştirdi. Kimse bana bu çekin ticari faaliyetler sonucu kesilmiş bir çek olduğunu anlatmasın. Ayrıca bu görüntüsünü ele geçirdiğimiz çeklerden sadece bir tanesi. İddiaya göre bu çekin haricinde başka bir ödeme daha yapıldığına dair bilgi mevcut. Buna ek olarak aynı dönemde Bandırmaspor'a transferi gerçekleşen Sergen Piçinciol'un rakamı ise hiç bilinmiyor" dedi.

Yamak, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde Hakan Karaahmet dönemine ait birçok yolsuzluk ve usulsüzlüğün tespit edildiğini, bunların da savcılık tarafından nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiğini belirterek, şimdilik 3 dosyanın mahkemeye taşındığını, incelemeleri tamamlanmak üzere olan farklı dosyaların da olduğunu ve yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüleceğini söyledi.

Mahkemeye taşınan bir başka iddiada ise o tarihteki döviz kuruyla yaklaşık 1 milyon Euro'ya denk gelen 12 milyon 925 bin liranın prim olarak dağıtılmış gibi gösterildiğini fakat paranın akıbetinin bilinmediği kaydeden Yamak, buna benzer birçok şüpheli işlemle kulübün yüklü miktarda zarara uğratıldığını ifade etti.

Özel harcamaların kulüp kasasından yapıldığı iddiası

Lüks markalardan satın alınan bazı ürünlerin ve bir turizm firması tarafından şüpheli uçak biletlerinin kulübe fatura edildiğinin tespit edildiğini iddia eden Yamak, konuyla ilgili şu şekilde konuştu;

"Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım kulübün parasını lüzumsuz harcamamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yemedik, yemeyiz de. Bizler bağış yapılan 1 lirayı bile bu kulübün hesaplarına kaydettik. Ama bazı eski yöneticiler Giresunspor'un üzerinden lüks markalardan giyiniyorlar. Montlar, pantolonlar, takım elbiseler alıyorlar, paralarını Giresunspor ödüyor. 12 Şubat 2021 tarihinde bir firmanın Giresunspor kulübüne kestiği giyim faturası tutarı 17 bin 670 liradır. O günün kuru ile 2 bin 230 dolar yapıyor, bugünkü parayla 73 bin 500 liraya tekabül ediyor. Kulübün parasıyla mı üstünüze giyim kuşam alıp giyiyorsunuz? Hiç utanmadınız mı? Ondan sonra gazetelere 'Flash flash Nahit Başkan böyle, yöneticiler böyle' diye yazıyorlar. Alın bunları da yazın. Giresunspor üzerinden giyinenler, bu faturayı kulübe kestirip parasını kulübe ödetenler buyursunlar bunları da yazsınlar. Bir turizm seyahat ve ulaşım firması ile anlaşma yapılmış. Bu firma da kulübe yüklü bir fatura kesmiş. Araştırıldığında; bu firma, kulübümüzün yabancı futbolcularının yurtdışı uçak biletleri alındı şeklinde gösterip, faturasını düzenlendikten sonra parasını tahsil etmiş. Ancak faturası düzenlenen, yani uçak biletleri alınan futbolcularımızın belirtilen tarihlerde yurtdışı ya da yurt içi, kendilerinin veya aile üyeleri adına herhangi bir uçuş kaydı bulunmamaktadır."

Kulüple ilgisi olmayan menajere verilen senet

Görevi devraldıkları 27 Şubat 2023 tarihininden itibaren kulübe icra ve hacizlerin gelmeye başladığını dile getiren Yamak, kendisini menajer olarak tanıtan Egemen Adatepe adlı bir şahsın avukatları aracılığıyla Giresunspor hakkında icra işlemleri başlattığını belirterek, "Biz kulüpte alacaklar ve borçlarla uğraşırken, kendisini menajer olarak tanıtan, kulübe avukat gönderen, kulübe ait arabalara bağlama yazıları çıkaran ve icra yazılarıyla kulübe haciz gönderen Egemen Adatepe'ye ait bir senetle karşılaştık. Eski başkan döneminde Giresunspor Kulübü tarafından menajer olarak bilinen Egemen Adatepe'ye 20 bin Euroluk bir senet verilmiş. Senet tek imza ile imzalanarak verilmiştir. Bu senedin neye karşılık verildiği sorulduğunda, menajerlik hizmetli olarak cevap verilmiş. Kulüp kayıtlarında Egemen Adatepe adına ne kesilmiş bir fatura, ne de Egemen Adatepe adına kayıt olunmuş bir evrak ya da belgeye rastlanılmamıştır. Egemen Adatepe senedi mahkemeye, icraya veriyor. İcra işlemleri ve mahkeme sürecinde kulübe tebliğ edilen evraklara o dönemki kulüp avukatları ya da kulüp yöneticileri tarafından itirazda bulunulmuyor ve mahkeme, icra işlemleri kesinleştikten sonra, yani bizim dönemimizde bu para kulüpten tahsil ediliyor. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bu kulübün avukatları, muhasebesi, yöneticileri yok muydu? Karşılığı, faturası, belgesi olmayan bir senede neden itiraz edilmemiş?" şeklinde konuştu.

Saha kenarı reklam panolarının kiralanmasında kulüp zarara uğratıldı iddiası

Giresunspor'un maçlarını oynadığı Çotanak Spor Kompleksi'nde yer alan saha kenarı led reklam panolarının tamamının, senelik 1 milyon lira bedelle 5 yıl boyunca eski kulüp başkanı Hakan Karaahmet'in kardeşine ait olduğu iddia edilen bir reklam firmasına kiralandığı, bu yolla kulübün ciddi anlamda maddi zarara uğratıldığını söyleyen Başkan Yamak, ayrıca 2020-2023 yılları arasında Giresunspror'da görev yapan teknik direktör Hakan Keleş adına düzenlenmiş bazı sözleşme ve protokollerin de şüpheli görülerek mahkeme dosyasına taşındığını belirterek şu sözleri kullandı;

"Teknik Direktör Hakan Keleş ile görev yaptığı dönemler için kendisiyle 3 ayrı sözleşme yapılmış ve bu sözleşmeler Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmiştir. Bildirilen sözleşmelerin dışında, Hakan hocanın çalıştığı dönemlere ait bizim bulduğumuz 6 adet ek protokol daha ortaya çıkmıştır. Bu protokoller TFF'ye bildirilmemiş, sadece hocanın dosyasında ve diğer evrakların arasında bulunmuştur. Yapılan protokoller ve sözleşmelerin tutarı o dönemki parayla 13 milyon 612 bin 500 liradır. Şimdi soruyorum, neden devamlı ek protokoller yapılmıştır? Devamında biz 27 Şubat 2023 tarihinde göreve başladığımızda öğrendiğimiz bilgiler neticesinde 2023 yılının Şubat ayı içerisinde Hakan Keleş'e 1 milyon 500 bin lira ve 1 milyon liralık olmak üzere 2 adet senet düzenleniyor. Senetler 2023 yılının Şubat ayı içerisinde yani bizim göreve başladığımız süreden sadece birkaç hafta önce düzenleniyor. Fakat Şubat ayında düzenlenen bu senetler; sanki 01 Eylül 2022 ve 15 Ekim 2022 tarihlerinde yapılmış gibi geriye dönük olarak düzenleniyor. Arkadaşlar geriye dönük senet mi düzenlenir? Defterlerde ve kayıt belgelerinde bu senetlerle ilgili kayıt yok. Bu konu da dava konusu oldu. Siz kulübü geriye dönük nasıl borçlandırıyorsunuz? Hakan Hoca'da bu senetlere karşılık Giresunspor'u icraya verdi ve hesaplarımıza blokeler koydurdu. Bu adalet mi? Takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."

Kulüp avukatı aynı zamanda karşı alacaklı futbolcuların da avukatlığını yapmış

Hakan Karaahmet yönetimi döneminde kulüp avukatlığını yapan Sami Dinç'in kendi avukatlık şirketi aracılığıyla kulübün davalı olduğu oyuncuların da avukatlığını yürüttüğünü söyleyen Başkan Yamak, bu konuda da çok ciddi iddiaları gündeme taşırken şu ifadeleri kullandı:

"Bu avukatın resmiyette kulübü temsil etmemesi gerekiyor. Bir avukat hem kulübün, hem de oyuncuların avukatı olamaz. Bu avukat başka bir avukat bulup resmiyette kulüp işlerini o avukat üzerinden yürütüyor. Arka planda ise futbolcuların avukatlığı ile kulüp avukatlığını bir arada yürütüyor. Yani kurda kuzuyu teslim ediyorlar! Kendisi o dönemde temsil ettiği futbolcuların alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Giresunspor'un 215 bin euroluk gelirine temlik koyarak tahsilat yapıyor. Ardından yine bu tutarda ve aynı futbolcuların alacağına istinaden İstanbul İcra Dairesi'nden de tekrar bu paranın tahsilatını yapıyor. Daha sonra TFF ve icra dairelerinde yapılan incelemeler neticesinde bu 215 bin Euro'nun iki kere tahsil edildiği ortaya çıkıyor. Giresunspor'un zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma yürütülürken panikleyen bu arkadaşlar 06 Şubat 2023 tarihinde yani yönetimi devretmeden günler önce 215 bin Euro tutarı Giresunspor hesaplarına iade ediyorlar. Fakat hemen akabinde bu 215 bin Euroluk tutar eski kulüp başkanı Hakan Karaahmet'e çıkış yapılıyor. Şimdi soruyorum, bu kulüpte inceleme yapılmış olmasaydı, bu kulübün doğrularının bulunması adına işlem yapılmasaydı, acaba bu 215 bin Euro yani mükerrer alınan para kulübü iade edilecek miydi? Bize göre kesinlikle edilmeyecekti. Bunun gibi daha kaç tane tutar vardır, biz bulabildiklerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi tekrar soruyorum 215 bin Euro kimin parası? Siz kulübün kasasından 2 defa aynı futbolcu adına mükerrer para tahsilatını neye göre yaptınız? Sizler TFF'nin mahsup tablosunu isteyip bu tutarların kimlere yapıldığını nereye ne kadar ödemeler yapıldığını Giresunspor Kulübü defter kayıt belgelerinize kayıt etmiyor musunuz? Bir de işleri kılıfına uydurayım derken elinize yüzünüze bulaştırıp Şubat ayı içinde düzenlemeniz gereken bu tutanağı geriye dönük olarak Ocak Ay'ı içerisinde yanlış tarihli olarak kayıt ediyorsunuz. Yani siz hiçbir yerde kaydı ve beklentisi olmayan, Şubat ayında gelecek parayı Ocak ayında nasıl biliyorsunuz? Bu ve bunun gibi daha niceleri var. Geriye dönük tutanaklar, senetler, evraklar, müdür sözleşmeleri. Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."