Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" - Son Dakika
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Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

07.03.2022 13:47
Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Nahid Yamak, Göztepe'nin ardından Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Nahid Yamak, Göztepe'nin ardından Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Son iki haftada çok kritik 2 maçtan 6 puan çıkardıklarını kaydeden Yamak, yaptığı açıklamada "Gerek Göztepe karşılaşması gerekse Çaykur Rizespor ile oynadığımız Karadeniz derbisi her anlamda çok önemliydi. Önce sahamızda Göztepe'yi yenerek, hemen peşinden de deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek çok kritik 6 puanı hanemize yazdırdık. Bu galibiyetleri taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Hedeflerinin Gaziantep Futbol Kulübü maçını da kazanmak olduğunu ifade eden Yamak "Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleri ile 2'de 2 yaptık. Şimdi önümüzde Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. Rizespor maçının ardından oyuncularımıza 2 gün izin verdik. Gaziantep maçının hazırlıklarına Salı günü başlayacağız. Takımımızda moraller yerinde. Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinin morali ve taraftarlarımızın desteğiyle Gaziantep maçını da kayıpsız geçip 3'te 3 yapmak ve iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak: Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz

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Giresunspor, Gaziantep, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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