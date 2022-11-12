Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolunun bir ifadesi Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.
Oğulcan Çağlayan yaptığı açıklamada, "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz. Kapalı gişe bir ortamda, alınan 3 puan." ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcunun "Ayrı bir haz." demesi sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi.
Çağlayan ayrıca yaptığı açıklamada, "Çok ezilen olmadık, bu çok güzel. Gayet rahat, sakin şekilde oynadık. Kalecimize iş düşmedi." dedi.
Son Dakika › Spor › Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu: Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz - Son Dakika