Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu: Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu: Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz

12.11.2022 20:41

Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolunun bir ifadesi Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

"AYRI BİR HAZ"

Oğulcan Çağlayan yaptığı açıklamada, "Sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon ligde iç sahada yenilgisi yoktu. Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz. Kapalı gişe bir ortamda, alınan 3 puan." ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcunun "Ayrı bir haz." demesi sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi.

"KALECİMİZE İŞ DÜŞMEDİ"

Çağlayan ayrıca yaptığı açıklamada, "Çok ezilen olmadık, bu çok güzel. Gayet rahat, sakin şekilde oynadık. Kalecimize iş düşmedi." dedi.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetini yorumladı: Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetini yorumladı: Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı

Oğulcan Çağlayan, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu: Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz - Son Dakika


Son Dakika
20:18 İBB Başkanı İmamoğlu, İmamoğlu Belediyesi'nin önünde fotoğraf çektirdi: O benim çocukluk hayalim
20:16 Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu: Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz
19:42 Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetini yorumladı: Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor
19:18 Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı
19:01 Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi
18:57 Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına moralsiz girdi! 10 kişi kalan Kanarya, Giresunspor'a kaybetti
18:52 Zirvede kritik maç! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:41 Camide içki ve sigara içti, Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi! Saygısız şahıs, yakalanarak gözaltına alındı
18:44 Evliliğini Instagram'dan duyurdu! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi
18:22 Selahattin Demirtaş, gece yarısı apar topar Diyarbakır'a götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 20:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu: Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement