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Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten takıma destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten takıma destek çağrısı Açıklaması

15.12.2021 15:44
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten takıma destek çağrısı Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, ligin 17. haftasında 17 Aralık Cuma günü oynayacakları Altay maçında taraftarlardan tüm stadyumu doldurmalarını istedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, ligin 17. haftasında 17 Aralık Cuma günü oynayacakları Altay maçında taraftarlardan tüm stadyumu doldurmalarını istedi.

Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübü devraldıklarından bu yana yüklü borç miktarlarına çözüm ürettiklerini ancak yeni borçların gelmeye devam ettiğini söyledi.

Borçların önlerinde büyük bir engel olduğunu vurgulayan Karaahmet, "Bugün kimi öğreniyorum? Del Valle, yaklaşık 150 bin avro daha borç gelmiş. Sürekli eski borç gelmeye devam etmesi de son derece üzüntü verici. Bunun dışına daha kimler gelecek?" dedi.

Karaahmet, takımın ligdeki durumuna değinerek, "19 puanla iyi bir yerde sayılabiliriz ama daha iyi olabilirdik, 3-4 puan daha yukarıda olabilirdik. Futbol böyle bir şey, zaman zaman fırsatları kaçırabiliyorsunuz, istemediğiniz sonuçlar alınabiliyor. Mücadele için tüm takım arkadaşlarımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahadaki mücadeleye baktığınızda kimse bizden büyük olamaz"

Bu durumun kendisi ve şehir için çok önemli olduğunu belirten Karaahmet, şunları kaydetti:

"Süper Lig dediğimiz yer aşağı yukarı 10 civarı ilden oluşan, futbol endüstri markasının olduğu yer. Bazen baktığımız bazı şehirlerin ilçeleri Giresun nüfusu kadar ama sahadaki mücadeleye baktığınızda kimse bizden büyük olamaz. Benim futbolcu arkadaşlarım mücadelelerini en büyük kulüplere karşı da vermeye devam ediyorlar. Giresunspor'un aldığı başarı ve konuşulduğu ortama bakacak olursak aslında şehrimizin marka değeri için çok büyük bir şey. Giresunspor markası zaten şu anda Giresun'un en üstün markası. Türkiye'de Giresun'un en çok konuşulan markası da Giresunspor."

Hakan Karaahmet, Altay maçında taraftarlardan destek isteyerek, "Taraftarlarımızdan bir kez daha rica ediyorum, bu hafta tüm koltukların dolmasını istiyorum, statta boş yer kalmasını istemiyorum. Çünkü o takım sizin vereceğiniz destekle ayakta kalıyor, sizi gördüğü zaman o çocuklar başka bir hale bürünüyor, diyorlar ki 'Benim arkamda milyonlarca Giresunlu var.' bu önemli. Bu maçta tüm halkımızdan bu desteği istiyorum ve bekliyorum." diye konuştu.

Futbolcuların hepsinin bu sezon çok iyi mücadele ettiğini dile getiren Karaahmet, "Birbirlerinin eksiklerini tamamlıyorlar, o yüzden hepsi bu sene en iyi futbolunu oynuyorlar, çünkü inanıyorlar, çünkü bu inanmışlığın ve oluşmuş aile ortamının bir karşılığı var, inşallah bu da sonuçlara yansıyacak ve daha iyi yerlere geleceğiz. İkinci yarı tüm futbolcu arkadaşlarımın performansı bugünden daha iyi olacak, inşallah Giresunspor bu mücadeleyi en iyi yerde tamamlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten takıma destek çağrısı Açıklaması
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten takıma destek çağrısı Açıklaması
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten takıma destek çağrısı Açıklaması
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten takıma destek çağrısı Açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten takıma destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika Spor


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