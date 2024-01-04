 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Girona, La Liga'da lider Real Madrid'in ardından ikinci sırada - Son Dakika
Üye Girişi

Girona, La Liga'da lider Real Madrid'in ardından ikinci sırada

İspanyol ekibi Girona, 19 haftası geride kalan La Liga'da lider Real Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Kırmızı-beyazlılar, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplere de 10 puanlık fark attı. Girona, bu sezon La Liga'da en skorer takım olarak öne çıktı ve rakip filelere 46 gol gönderdi. Ukraynalı forvet oyuncusu Artem Dovbyk ise takımın en skorer ismi oldu.

Girona, La Liga\'da lider Real Madrid\'in ardından ikinci sırada
04.01.2024 - 11:32,
Abone Ol

İspanyol ekibi Girona, 19 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 48 puanla aynı puana sahip lider Real Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Ligin en skorer takımı olan kırmızı-beyazlılar, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplere de 10 puanlık fark attı.

İspanya La Liga'da Girona, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Ligde son olarak Atletico Madrid'i son dakikalarda attığı golle sahasında 4-3 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 19 hafta sonunda topladığı 48 puanla aynı puana sahip lider Real Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı. La Liga'da 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Katalan ekibi, en yakın rakipleri Atletico Madrid ve Barcelona'nın 10, Athletic Bilbao'nun 13, Real Sociedad'ın da 16 puan önünde yer aldı. Ligde 19 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Michel'in öğrencileri, tek yenilgisini 8. haftada Real Madrid karşısında 3-0'lık skorla yaşadı.

La Liga'nın bu sezon en skorer takımı oldular

Girona, bu sezon La Liga'da oynadığı 19 müsabakada rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 24 gol gördü. Katalan ekibi, bu istatistikle ligin bu sezon en çok gol atan takımı olmayı başardı. Ligde Girona'yı 40 golle Real Madrid, 39 golle Atletico Madrid, 34'er golle de Barcelona ve Athletic Bilbao izledi.

Artem Dovbyk'ten 11 gol, 5 asist

Sezon başında Ukrayna ekibi Dnipro'dan transfer edilen Ukraynalı forvet oyuncusu Artem Dovbyk, Girona'nın bu sezon en skorer ismi olarak öne çıkıyor. Kırmızı-beyazlı formayla ligde 18 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 11 gol, 5 asistlik performansa imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, La Liga, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Girona, La Liga'da lider Real Madrid'in ardından ikinci sırada - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: Girona, La Liga'da lider Real Madrid'in ardından ikinci sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement