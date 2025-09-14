Gisdol: 'Kazanmaya Yakındık'

Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın berabere tamamlandığını ama kazanmaya yakın tarafın ekibi olduğunu söyledi.

Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe'nin ligin iyi takımlarından olduğunu belirterek "10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belli bir düzenleri var. Yedek kulübeleri de oldukça kuvvetli oradan getirebilecekleri oyuna etki edebilecek oyuncuları var." dedi.

Maçın takımı adına zor geçtiğini aktaran Gizdol, "Ama günün sonunda takımımız sahada ortaya iyi bir mücadele koydu. Seviyeyi yukarı çıkardı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı ile ilgili de konuşan Gisdol, "Sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım, takımın liderini, kaptanını kaybediyorsunuz ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok. Zor durum ama kulübümüzün kazandığı para var, bu rakamlara ihtiyacı vardı. Bunu kabul edeceğiz ve çözüm üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, beraberliğin "adil sonuç" olduğunu dile getirdi.

Maçta iki takımın da kazanmak için oynadığını anlatan Stoilov, "Ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. İki takım da galibiyeti hak etmedi." diye konuştu.

Performansını beğenmediği oyunculara gerekli uyarıları yapacağını ifade eden Stoilov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takım arasından sonra bu maçı oynadık. Ben aslında milli takım aralarını çok sevmiyorum. Çünkü bir çok oyuncu milli takıma gidiyor. Bazı oyuncular bizimle kalıyorlar. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Burada da oyun ritmimizi kaybedebiliyoruz. Bu asla bahane değil. Maçtan önce de konsantrasyonumuzu maç boyunca çok sıkı bir şekilde göstermemiz gerektiği hususunda oyuncularıma uyarıda bulundum. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ve bunu da başardık. Bir çok oyuncumuzun performansını artırmaları gerektiğini söylüyorum. Performanslarından memnun olmadığım oyuncular var."