Gisdol: 'Kazanmaya yakındık' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gisdol: 'Kazanmaya yakındık'

Gisdol: \'Kazanmaya yakındık\'
14.09.2025 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Gisdol, Göztepe maçı sonrası takımının mücadeleci oyununu övdü.

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmaya yakın olan taraftık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Gisdol, "Maçtan önce 1-1 berabere kalacağımızı söyleseniz beğenir miydim? Bilemiyorum. Bugün kazanmaya yakın olan taraftık. Şu an itibarıyla rakibimiz Göztepe ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Takım olarak 10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belirli bir düzenleri var. Tabii ki bu maç bizim adımıza zor geçti. Ancak günün sonunda takımımız çok güzel bir mücadele ortaya koydu ve seviyeyi yukarı doğru çıkartmaya çalıştı. Bu tarz skorlardan, bu tarz durumlardan öğrenmemiz gereken şeyler var. Son dakika golleri her zaman zordur. Bugün 1-1'lik skor adil bir skor. Bazı zamanlar olacak biz son dakika gol bulacağız. Bazı zamanlar olacak attığımız golü koruyacağız" diye konuştu.

"Bu takımın liderini ve kaptanını kaybediyorsunuz"

Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olmasıyla ilgili olarak gelen soruya ise Gisdol, "Gökhan'ın gitmesine sadece bir oyuncunun gitmesi olarak bakmamak lazım. Bu takımın liderini ve kaptanını kaybediyorsunuz. Onun seviyesinde oynayabilecek çok fazla oyuncumuz yok. Tabii ki zor bir durum ama ben olayın iki farklı penceresinden bakmak zorundayım. Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda da görmemiz gerekiyor. Kulübümüzün kazandığı bir para var ve bu miktara da ihtiyacı vardı. Biz bunu kabul edeceğiz ve buna göre çözüm üreteceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Gökhan Sazdağı, Kayserispor, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gisdol: 'Kazanmaya yakındık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:46:35. #7.13#
SON DAKİKA: Gisdol: 'Kazanmaya yakındık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.