Glint Körfez Basket’te transferler sürüyor

Yeni sezonda Kocaeli'yi temsil etmeye hazırlanan Glint Körfez Basket, kadro yapılanmasını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar Boo Buie, Oscar Cluff, Emre Ekşioğlu ve Alex Reese'in ardından 1.98'lik Amerikalı forvet Matt Mitchell'i de kadrosuna kattı.

Manisa Basket'in yarışma haklarını devralarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne dahil olan ve bu sezonki yolculuğuna basketbola yoğun ilgi gösterilen Kocaeli'de başlamaya hazırlanan Glint Körfez Basket, transferlerine devam ediyor. Ağustos ayında 25 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Boo Buie, 2,11'lik Avustralyalı pivot Oscar Cluff, en son Fenerbahçe'de forma giyen EuroLeague tecrübeli genç guard Emre Ekşioğlu ve 2,06 boyundaki NBA tecrübeli Amerikalı uzun Alex Reese'i kadrosuna katan Glint Körfez Basket son olarak dün gece Amerikalı kısa forvet Matt Mitchell'i açıkladı.

Geçen yıl lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı

Bahçeşehir Koleji'nden transfer edilen 1.98 boyunda, 27 yaşındaki kısa forvet Matt Mitchell bir dönem de Beşiktaş'ta forma giydi. İki yönlü oyunuyla dikkat çeken Matt Mitchell profesyonel kariyerinde Avrupa'nın önemli liglerinde forma giydi. Euroleague'de Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas formasıyla dikkat çeken performanslar sergileyen Mitchell; 2025'te Zalgiris'te lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Glint Körfez Basket'ten yapılan açıklamada, "Matt Mitchell'a Glint Körfez Basket ailesine hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu ve sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi.

Glint Körfez – Çayırova kent derbisi 10. haftada

Süper Lig serüvenine katılan Kocaeli'den ikinci takım olan Glint Körfez, kent derbisini ise 10. haftada Çayırova Belediyesi'ne karşı sahasında oynayacak. Glint Körfez'in ligin ilk yarısında hafta hafta sırasıyla rakipleri; Esenler Erokspor, Fenerbahçe (D), Aliağa Petkimspor (D), Tofaş, A.Efes (D), Trabzonspor, Türk Telekom (D), Galatasaray, Bahçeşehir Koleji (D), Çayırova Belediyesi, Karşıyaka (D), Bursaspor, Beşiktaş (D), Bandırma Basketbol, Denizli Basket (D).

Avrupa'da ilk maçını Yunanistan temsilcisiyle oynayacak

Yeni sezonda Avrupa serüveni de yaşayacak olan Glint Körfez Basket, 2026-2027 Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak Yunanistan ekibi Kolossos H Hotels BC ile karşılaşacak.