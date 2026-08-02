Gökbel'de Zafer Enes Doğan'ın - Son Dakika
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Gökbel'de Zafer Enes Doğan'ın

Gökbel\'de Zafer Enes Doğan\'ın
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20. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan başpehlivan oldu, 630 pehlivan mücadele etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu.

Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 55'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 630 pehlivan mücadele etti.

Yarı finalde İsmail Balaban'ı yenen Enes Doğan ile Tufan Güzel'i yenen Seçkin Duman, finalde karşılaştı.

Finalde rakibini yenen Enes Doğan, başpehlivanlığa ulaştı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende başpehlivanlara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından verildi.

Güreş ağalığı için 3 kişinin yarıştığı açık artırmayı da 8 milyon 777 bin lira teklifle Utkan Hasan Eminoğlu kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gökbel'de Zafer Enes Doğan'ın - Son Dakika

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