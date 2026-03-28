Gökdeniz Bayrakdar Dönüş Yapıyor

1'inci Lig'de milli araya 57 puanla 5'inci sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nde aylardır sahalardan uzak kalan hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar geri sayıma geçti. Bahis soruşturması sonucunda ceza alan ve sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki futbolcunun aradan sonra iç sahada oynanacak Ümraniyespor müsabakasında kadroda olacağı ifade edildi. Yeşil-beyazlılara 2022-2023 sezonun devre arasında Antalyaspor'dan gelen Gökdeniz, bu sezona kadar istikrarlı bir futbol ortaya koydu. Bu sezon ise sadece 6 resmi maça çıkan Gökdeniz 236 dakika süre alıp 1 gol kaydetti.