Gökhan Karaaslan İstikrar Sağladı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 9 puanı silinip 25 puanla küme düşen Altay'da teknik direktör Gökhan Karaaslan, 30 yıl sonra bir sezonu tamamlayan teknik adam olarak ilki başardı. 30 yıl aradan sonra tam sezon Altay'ı çalıştıran Gökhan Karaaslan, Raşit Çetiner'den sonra istikrarı yakaladı. Raşit Çetiner 24 Kasım 1993 ile 20 Ekim 1995 arası İzmir ekibini çalıştırmıştı. Ardından gelen 56 teknik direktör, İzmir ekibinde bir sezonu tamamlayamadı. Karaaslan, 2024-25 sezonunu tamamlasa da 9 puanının da silinmesinin etkisiyle küme düşmekten kurtulamadı. 1 yıllık sözleşmesi sona eren Gökhan Karaaslan'ın takımdaki geleceği, 21-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak genel kurul sonrası oluşacak yeni yönetim sonrası belli olacak.