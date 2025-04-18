Gökhan Seven 41. Kez Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gökhan Seven 41. Kez Şampiyon Oldu

Gökhan Seven 41. Kez Şampiyon Oldu

Bedensel engelli sporcu Gökhan Seven, Kayseri'de 41. kez Türkiye Şampiyonu oldu, Avrupa'da madalya hedefliyor.

18.04.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memleketi Erzurum'da "Avatar" lakabıyla tanınan 47 yaşındaki bedensel engelli sporcu Gökhan Seven, Kayseri'de düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 41. kez birincilik kürsüsüne çıktı.

Yaklaşık 20 yıldır bilek güreşiyle uğraşan Seven, bu süreçte katıldığı 13 dünya şampiyonası ve çeşitli uluslararası organizasyonlarda toplam 30 altın madalya kazandı. Çeşitli uluslararası yarışmalarda da 30 kez ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkan başarılı sporcu, 40 kez de Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Seven, son olarak Kayseri'de katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmelerinde 41'inci kez birincilik kürsüsüne çıktı.

Kayseri'deki performansıyla milli takıma da seçilen "Avatar" lakaplı sporcu, Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Yaşım gereği de artık bu işin sonlarına yaklaştım"

Milli sporcu Gökhan Seven, AA muhabirine, Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyonada derece elde eden arkadaşlarını tebrik etti.

Avrupa Şampiyonası'na memleketinde başlayacağı antrenmanlarla hazırlanacağı anlatan Seven, "Bu sene Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na 100 kilogramda katılacağım. Yaklaşık 20 yıldır bu sporu yapıyorum ve yaşım gereği de artık bu işin sonuna yaklaştım. Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalyayla Türk bayrağını göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Kariyerim için son demeyelim ama sona yakın basamaklardayız." diye konuştu.

Seven, bilek güreşi sporunun bedensel engellilerin yapabileceği 27 spor branşından birisi olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini kaydetti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Engelliler, Erzurum, Romanya, Türkiye, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Seven 41. Kez Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:53:16. #7.13#
SON DAKİKA: Gökhan Seven 41. Kez Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement