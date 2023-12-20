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Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Cengiz ve Batshuayi (3) attı.

20.12.2023 - 18:50,  Güncelleme: 19:08
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı. 7 golün atıldığı mücadelede gülen taraf sarı-lacivertliler oldu.

CENGİZ PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçti.

Gol düellosunun galibi Kanarya! Fenerbahçe Kayseripor'u deplasmanda 4-3 yendi

BATSHUAYI 2 YAPTI

Skor üstünlüğünü alan Fenerbahçe'de 40. dakikada bu kez Michy Batshuayi topun gelişine çok sert vurarak Bilal'i çaresiz bıraktı ve durum 2-0 oldu.

Gol düellosunun galibi Kanarya! Fenerbahçe Kayseripor'u deplasmanda 4-3 yendi

KEMEN FARKI 1'E İNDİRDİ

45'de savunma arkasına uzun topta Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı topta Miguel Cardoso'nun vuruşu Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen boş ağlara yolladı.

YİNE BATSHUAYI

İkinci yarıya da etkili başlayan konuk takım yine Batshuayi'nin attığı golle 3-1 öne geçti.

Gol düellosunun galibi Kanarya! Fenerbahçe Kayseripor'u deplasmanda 4-3 yendi

THIAM PENALTIDAN ATTI

54'te kullanılan kornerin devamında sağ kanatta Kemen'in ortasında Zorbay Küçük, Djiku'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mame Thiam, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 2-3 oldu.

Gol düellosunun galibi Kanarya! Fenerbahçe Kayseripor'u deplasmanda 4-3 yendi

CARDOSO EŞİTLEDİ

73'te ceza alanına giren Miguel Cardoso, Thiam'ın topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun vuruşu Dominik Livakovic'in yanından ağlarla buluştu. Durum 3-3 oldu.

Gol düellosunun galibi Kanarya! Fenerbahçe Kayseripor'u deplasmanda 4-3 yendi

BATSHUAYI FİŞİ ÇEKTİ

76'da kullanılan kornerde Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru 4-3 oldu.

2 KİŞİ BİRDEN KIZARDI

Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor maçında hakeme yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart gördüler.

Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor\'u 4-3 mağlup etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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