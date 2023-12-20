Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor\'u 4-3 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı. 7 golün atıldığı mücadelede gülen taraf sarı-lacivertliler oldu.
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçti.
Skor üstünlüğünü alan Fenerbahçe'de 40. dakikada bu kez Michy Batshuayi topun gelişine çok sert vurarak Bilal'i çaresiz bıraktı ve durum 2-0 oldu.
45'de savunma arkasına uzun topta Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı topta Miguel Cardoso'nun vuruşu Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen boş ağlara yolladı.
İkinci yarıya da etkili başlayan konuk takım yine Batshuayi'nin attığı golle 3-1 öne geçti.
54'te kullanılan kornerin devamında sağ kanatta Kemen'in ortasında Zorbay Küçük, Djiku'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mame Thiam, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 2-3 oldu.
73'te ceza alanına giren Miguel Cardoso, Thiam'ın topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun vuruşu Dominik Livakovic'in yanından ağlarla buluştu. Durum 3-3 oldu.
76'da kullanılan kornerde Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru 4-3 oldu.
Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor maçında hakeme yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart gördüler.
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