Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü

Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
15.08.2025 17:15  Güncelleme: 17:21
Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
Endonezya U-17 Milli Takımı'NIN Tacikistan U-17Milli Takımı ile karşılaştığı maçta Endonezyalı futbolcu Mierza Firjatullah, gol atmasının ardından sevincini yaşadığı sırada 3 metre yükseklikten boşluğa düştü.

Endonezya U-17 Milli Takımı ile Tacikistan U-17Milli Takımı, 2025 Bağımsızlık Kupası'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede yaşanan bir olay maça damga vurdu.

GOL SEVİNCİNDE 3 METREDE BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Karşılaşmada Endonezyalı futbolcu Mierza Firjatullah, takımı adına bir gol kaydetti. Firjatullah, attığı golün ardından sevincini yaşamak adına taraftarlarına doğru yöneldi. Önündeki reklam panolarından atlayan futbolcu, bir diğer engelden de atlamak isterken 3 metre derinliğindeki boşluğa düştü.

HERHANGİ BİR SAKATLIK YAŞAMADI

Mierza Firjatullah'ın yere düştükten sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı ve oyuna kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. Taraftarların kamerasına yansıyan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Son Dakika Spor

SON DAKİKA: Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü - Son Dakika
