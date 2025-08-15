Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü

Endonezya U-17 Milli Takımı ile Tacikistan U-17Milli Takımı, 2025 Bağımsızlık Kupası'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede yaşanan bir olay maça damga vurdu.
Karşılaşmada Endonezyalı futbolcu Mierza Firjatullah, takımı adına bir gol kaydetti. Firjatullah, attığı golün ardından sevincini yaşamak adına taraftarlarına doğru yöneldi. Önündeki reklam panolarından atlayan futbolcu, bir diğer engelden de atlamak isterken 3 metre derinliğindeki boşluğa düştü.
Mierza Firjatullah'ın yere düştükten sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı ve oyuna kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. Taraftarların kamerasına yansıyan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
