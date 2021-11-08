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Golbol Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Golbol Avrupa Şampiyonası

08.11.2021 13:35
Golbol Avrupa Şampiyonası

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Finlandiya'yı 7-4 mağlup etti.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Finlandiya'yı 7-4 mağlup etti.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 4-3 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan 7-4 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki tek mağlubiyetini dün Almanya karşısında almıştı.

Golbol Avrupa Şampiyonası
Golbol Avrupa Şampiyonası
Golbol Avrupa Şampiyonası
Golbol Avrupa Şampiyonası
Golbol Avrupa Şampiyonası

Avrupa Şampiyonası, Finlandiya, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Golbol Avrupa Şampiyonası - Son Dakika Spor


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