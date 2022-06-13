Masa Tenisi Turnuvası, Küçükler ve Büyükler kategorilerinde 188 sporcunun katılımıyla yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Başkan Sezer, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, turnuvaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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