Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

13.06.2022 11:25
Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğiyle 3'üncüsü düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğiyle 3'üncüsü düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Masa Tenisi Turnuvası, Küçükler ve Büyükler kategorilerinde 188 sporcunun katılımıyla yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Başkan Sezer, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, turnuvaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KOCAELİ

Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

YORUMLAR
500
Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı Engelli bireylere spor malzemesi desteği Engelli bireylere spor malzemesi desteği
Kaynak: İHA

Gölcük Belediyesi, gençlik, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:25 Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:06 Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:41:29. #1.12#
SON DAKİKA: Gölcük'te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement