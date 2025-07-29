Gölcük\'te Köyler Arası Futbol Turnuvası\'nda Mamuriye Şampiyon Oldu

Gölcük Belediyesinin desteğiyle Gölcük Köyleri Derneğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın final maçında Mesruriye'yi 2-1 yenen Mamuriye, şampiyon oldu.

Kavaklı Stadı'nda oynanan final müsabakasını Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar da izledi.

Çekişmeli geçen karşılaşma, Mamuriye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Final karşılaşmasına her iki köyün sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran ve saha kenarında maçı takip eden taraftarlar, takımlarına maç boyunca tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar, yaktıkları meşalelerle görsel şov da yaptı.

Maçın ardından düzenlenen törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, turnuvanın ilçeye renk kattığını belirterek, şampiyon olan Mamuriye ile finalist Mesruriye başta olmak üzere turnuvaya katılan 18 köy takımını, organizasyonda emeği geçenleri ve taraftarları tebrik etti. - KOCAELİ