Gölcük'te Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gölcük'te Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları Tamamlandı

Gölcük\'te Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları Tamamlandı

Gölcük'te düzenlenen Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları finalinde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim edildi. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

21.02.2024 10:18  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük'te düzenlenen Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları finalinde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim edildi.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları finali Gölcük'te tamamlandı. Yarışlarda dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri, 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Finalde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Ali Yıldırım Sezer, "Kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya hedefleyen zorlu bir spor dalı olan oryantiring yarışlarında dereceye giren sporcular başta olmak üzere, katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ali Yıldırım Sezer, Kemal Yavuz, AK Parti, Gençlik, Gölcük, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölcük'te Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:02:11. #1.11#
SON DAKİKA: Gölcük'te Oryantring Gençler Kız-Erkek İl Birinciliği Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement