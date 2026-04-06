Golfçüler Şampiyonası Sona Erdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali sona erdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü'nde düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye Finali tamamlandı. 2 gün süren turnuvada kategorilerinde ilk sırayı alan Recep Turan, Nazar Yusupov, Erdal Eren, Romel Ayyıldız ve Hasan Demirel 23- 31 Ekim 2026 tarihlerinde Malezya'da düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri Golf Mad Direktörü Bekir Kara ve Türkiye Golf Federasyonu'nun önceki dönem yönetim kurulu üyesi, turizmci Yasin Akkanat tarafından verildi.

Kendi kategorisinde ilk sırayı alan golfçülerden Recep Turan, "2 gün boyunca çok çekişmeli güzel bir turnuva oldu. 2 yıl önce de yine dereceye girerek turnuvaya katılmaya hak kazanmıştım. Amacımız, hedefimiz Malezya'da arkadaşlarımızla birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.