Görme Engelliler Futbol Kupası Denizli'de Başladı
Görme Engelliler Futbol Kupası Denizli'de Başladı

23.04.2026 00:09
Milli Egemenlik Kupası, Denizli'de görme engelliler futbol takımları arasında hazırlık turnuvası olarak başladı.

Görme Engelliler Futbol Süper Ligi yeni sezonu öncesi hazırlık turnuvası anlamı taşıyan Milli Egemenlik Kupası Denizli'de başladı. Ankara, Isparta, Denizli ve Bursa temsilcilerinin yer aldığı turnuvada Şirinköy Engelliler Sahası, yenilenmiş haliyle ilk kez görücüye çıktı.

22-23 Nisan 2026 tarihlerinde dörtlü turnuva şeklinde organize edilen Milli Egemenlik Kupası Hazırlık Turnuvası Denizli'nin ev sahipliğinde başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun organizasyonunda yapılan yarışmalara Ankara, Isparta, Denizli ve Bursa temsilcileri katılıyor.

Önümüzdeki hafta sonu Görme Engelliler B1 Süper Ligi yeni sezonu start alacak. Süper Lig öncesinde ekipler için son durumlarını görebilmek için Milli Egemenlik Kupası turnuvası planlandı. Centilmence geçen ilk gün müsabakalarında takımlar sahada performanslarını sergiledi.

Kısa bir süre önce baştan aşağı yenilenen Şirinköy Engelliler Sahasında yeni haliyle ilk müsabakalar oynandı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Milli Takım Kampları, lig ve kupa müsabakaları gibi birçok organizasyona ev sahipliği yapan Şirinköy Sahasında sahaya çıkan sporcular memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada yenilenen tesisin standartlarına dikkat çekerek, "Denizli'nin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu, uluslararası standartlarda olan bu tesiste ikinci etap kadınlar ve erkekler Milli Takım kamplarını yapmak istediklerini söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:51
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
