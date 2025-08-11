Görme Engelliler Satranç Şampiyonası Tamamlandı

Denizli'nin ev sahipliğinde 05-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası düzenlendi. Turnuvada dereceye giren sporcuların ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 05-10 Ağustos tarihleri arasında Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası yapıldı. Pamukkale Satranç Salonunda yapılan organizasyona 110 sporcu katıldı. Altı gün süren Şampiyonada sporcular kürsüde yer alabilmek için hamle yaptı.10 Ağustos Pazar günü tamamlanana şampiyona sonunda ödül töreni gerçekleşti. Turnuva sonunda toplam 200 bin TL para ödülü ile kupa ve madalyaları Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Seçkin Serpil ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Tekin Kazak tarafından dereceye giren sporculara takdim edildi. - DENİZLİ