Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonluk ödülleri sporculara takdim edildi.

14.08.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin ev sahipliğinde 08-13 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonasında şampiyonlar belli oldu. Altı gün süren şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.

Son iki yılda satrançta birbirinden önemli organizasyonlar Denizli'de gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ve Ağustos aylarını içine alan beş önemli organizasyonda ise sporcu, sporcu ailesi, antrenör ve kulüp yetkilileri olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi Denizli'ye geldi. Görme Engelli sporcuları biraraya getiren Türkiye Şampiyonası ise 08-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. 13 Ağustos Salı günü tamamlanan Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası sonunda kürsüde zirvede yer alan isim Malatya Orduzu Spor Kulübünden Ünal Dönmez oldu. İkinciliği Kırıkkale Çankaya Spor Kulübünden Süleyman Saltık elde ederken, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Ümit Selçuk üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Türkiye'nin en modern satranç salonlarından biri olan Pamukkale Satranç Salonunda Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen satranç maratonu geride kaldı. Denizli'nin Türkiye'de satrancın merkezi haline geldiğini belirten Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporun her branşında olduğu gibi satrancın gelişmesi için çaba sarf ettiklerini, sporda marka kent hedeflerini koşar adım sürdürdüklerini söyledi. Üst üste son iki yıl Satranç Federasyonu ile birlikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İlman, yarışmalara katılan tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı kutladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement