Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Hedefi

Görme Engelliler Spor Kulübü\'nden Şampiyonluk Hedefi
14.09.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, kamp düzenleyerek şampiyonluk için çalışmalara devam ediyor.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, 5 Mayıs'ta İbradı- Ormana Spor Köyü'nde Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen ve üç gün süren kampını tamamladı. Kampın son gününde gerçekleştirilen gösteri maçında, çok sayıda lise öğrencisi görme engelli sporculara büyük ilgi gösterdi.

Goalball Görme Engelliler 3. Ligi'nde ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, devre arası kampını İbradı Ormana Spor Köyü'nde yaptı. Kaymakam Taha Eraslan'ın da ziyaret ettiği engelli sporcular, katılacakları turnuvada ve ligde şampiyonluğu hedefliyor.

"Kaymakam başarılar diledi"

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nün İbradı Kapalı Spor Salonundaki antrenmanını İbradı Kaymakamı Taha Eraslan ve Nefise Yılmaz İpek İlköğretim Ortaokulu öğrencileri de izledi. Kaymakam Eraslan, teknik ekip ve oyunculara ikinci yarı için başarılar dileyerek, "Sizler azminizle ve mücadelenizle herkese örnek oluyorsunuz. Sporun birleştirici gücü sayesinde engellerin aşıldığını burada bir kez daha görüyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Selçuk Özdemir, ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladıklarını belirterek, devre arasında Ormana Spor Köyü'nde yaptıkları kamp ile İbradı'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, güç ve moral depoladıklarını söyledi. 14-18 Eylül tarihlerinde Aksaray'da yapılacak turnuvaya katılacaklarını belirten Özdemir, "İnşallah Antalya'ya bir kupa getireceğiz. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Turnuvadan kupayla dönmek. Bunun için çalışıyoruz. Arkadaşlar da çok çalışıyor. Ayrıca ligin ikinci yarısında şampiyonluk hedefliyoruz" diye konuştu.

Antrenmanın ardından oyuncularla sohbet eden öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, antalya, Aksaray, Ormana, İbradı, Yaşam, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:27:30. #7.11#
SON DAKİKA: Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.