Görme Engelliler Spor Kulübü\'nden Şampiyonluk Hedefi

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, 5 Mayıs'ta İbradı- Ormana Spor Köyü'nde Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen ve üç gün süren kampını tamamladı. Kampın son gününde gerçekleştirilen gösteri maçında, çok sayıda lise öğrencisi görme engelli sporculara büyük ilgi gösterdi.

Goalball Görme Engelliler 3. Ligi'nde ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, devre arası kampını İbradı Ormana Spor Köyü'nde yaptı. Kaymakam Taha Eraslan'ın da ziyaret ettiği engelli sporcular, katılacakları turnuvada ve ligde şampiyonluğu hedefliyor.

"Kaymakam başarılar diledi"

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nün İbradı Kapalı Spor Salonundaki antrenmanını İbradı Kaymakamı Taha Eraslan ve Nefise Yılmaz İpek İlköğretim Ortaokulu öğrencileri de izledi. Kaymakam Eraslan, teknik ekip ve oyunculara ikinci yarı için başarılar dileyerek, "Sizler azminizle ve mücadelenizle herkese örnek oluyorsunuz. Sporun birleştirici gücü sayesinde engellerin aşıldığını burada bir kez daha görüyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Selçuk Özdemir, ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladıklarını belirterek, devre arasında Ormana Spor Köyü'nde yaptıkları kamp ile İbradı'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, güç ve moral depoladıklarını söyledi. 14-18 Eylül tarihlerinde Aksaray'da yapılacak turnuvaya katılacaklarını belirten Özdemir, "İnşallah Antalya'ya bir kupa getireceğiz. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Turnuvadan kupayla dönmek. Bunun için çalışıyoruz. Arkadaşlar da çok çalışıyor. Ayrıca ligin ikinci yarısında şampiyonluk hedefliyoruz" diye konuştu.

Antrenmanın ardından oyuncularla sohbet eden öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA