Görme Engellilere Sesli Betimleme Ödülü - Son Dakika
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Görme Engellilere Sesli Betimleme Ödülü

Görme Engellilere Sesli Betimleme Ödülü

Yıldırım Belediyesi'nin projesi, TFF tarafından Fair Play ödülü ile taçlandırıldı.

21.04.2025 14:19
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BURSA'da Yıldırım Belediyesi'nin görme engelli taraftarları, Bursaspor'un karşılaşmalarıyla buluşturduğu sesli betimleme projesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 'Fair Play' ile ödüllendirildi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeşil-beyazlıların 3'üncü Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırdığı Bursaspor–Bornova 1877 maçı öncesi, ödülü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aldı.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin görme engellileri Bursaspor ile buluşturduğu projesi, TFF tarafından 'Fair Play' ödülüyle ödüllendirildi. Yıldırım Belediyesi'nin, görme engelli taraftarların, Bursaspor'un şampiyonluk yolculuğuna tanıklık etmesi için hayata geçirdiği proje kapsamında, yeşil-beyazlıların iç saha maçlarında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından ağırlanan görme engelliler, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda, sesli betimleme desteğiyle maçları takip ediyordu. TFF, bu projeden dolayı Yıldırım Belediyesi'ne 'Fair Play ve Sosyal Sorumluluk' ödülü verdi.

'BU ÖDÜL GÖZLERİYLE DEĞİL, KALPLERİYLE GÖREN KARDEŞLERİMİZİN'

Ödülü, Bursaspor–Bornova 1877 maçı öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bir yandan Bursaspor'umuzun şampiyonluk coşkusunu yaşarken, bir yandan da gönüllere dokunan projemizle Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aldık. Görme engelli kardeşlerimizi Bursaspor sevdasıyla buluşturduğumuz, her maçta onlara özel anlatımlarla heyecanlarına ortak olduğumuz bu yolculuk, bugün anlamlı bir ödülle taçlandı. Bu ödül, gözleriyle değil, kalpleriyle gören kardeşlerimizin. Bu ödül büyük Bursaspor taraftarımızın" dedi.

'BURSASPOR BİZİM SEVDAMIZ'

Bursaspor'un şampiyonluğunu da kutlayan Oktay Yılmaz, "Bursaspor'umuzun yeniden Türkiye şampiyonlukları yaşayacağı, Avrupa'da şehrimizi ve ülkemizi temsil edeceği büyük yürüyüşünün ilk adımını bugün attık. En zor günlerinde de bugün de yarın da her zaman yanında olmayı temel önceliğimiz olarak belirlediğimiz Bursaspor'un, bu büyük yürüyüşünde her zaman yanında olmaya, her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bursaspor bize birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda, neler başarabileceğimizi gösterdi. Bu şampiyonlukta emeği olan başta Enes Çelik Başkanımızı ve tüm Bursalıları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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