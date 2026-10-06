Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı - Son Dakika
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Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı

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Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Malago, seçildiği genel kurulda federasyon üyesi olmaması ve itirazlar nedeniyle hukuki geçerliliği tartışılan genel kurulun ardından İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesince federasyona kayyum olarak atandı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, seçildiği genel kurulun hukuki geçerliliği tartışma konusu olunca, İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) tarafından kendi federasyonuna ''kayyum'' olarak atandı.

YÜZDE 68,5 OYLA BAŞKAN OLMUŞTU, KRİZ ÇIKTI

Malago, 22 Haziran’da yapılan olağanüstü genel kurulda yüzde 68,5 oyla başkan seçilmişti. Ancak adaylık döneminde FIGC üyesi olmaması nedeniyle itirazlar yükseldi. Bu durum, genel kurulun geçerliliği ve CONI’nin federasyon üzerindeki denetim yetkisi konusunda kurumlar arasında ciddi bir krize yol açtı.

FEDERASYONUNA KAYYUM OLARAK ATANDI

CONI, başkan adayı için üyelik şartı ararken; FIGC ise üyeliğin zorunlu olmadığını ve seçimin iptal edilemeyeceğini savunuyordu. Uzun süren tartışmaların ardından taraflar orta yol buldu: Malago başkanlıktan teknik olarak ayrılacak, ancak CONI tarafından kayyum olarak atanarak olağanüstü genel kurul toplanana kadar görevine devam edecek. CONI’nin açıklamasına göre Malago, en geç 31 Ocak 2027’ye kadar yeni seçimli genel kurulu toplamak üzere kayyum olarak görev yapacak. Böylece pratikte yönetimde kalmaya devam edecek.

KayyumİtalyaFutbolSporSon Dakika

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