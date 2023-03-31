Görülmemiş olay! 1. Lig'de maçı erken bitiren hakem, futbolcuları sahaya geri çağırdı - Son Dakika
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Görülmemiş olay! 1. Lig'de maçı erken bitiren hakem, futbolcuları sahaya geri çağırdı

31.03.2023 13:33
Görülmemiş olay! 1. Lig'de maçı erken bitiren hakem, futbolcuları sahaya geri çağırdı

Erzurumspor-Altay maçında hakem Burak Olcar, 10 dakika ilave süre verdiği maçı 3 dakika erken bitirdi. Olcar, kenardan uyarı yapılması üzerine görevlilere seslenip futbolcuları sahaya getirdi. Kalan süre kaldığı yerden oynandı.

Spor Toto 1. Lig 29. hafta maçında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir ekibinin deplasmanda 4-2'lik skorla kazandığı maçta hakem Burak Olcar'ın yaptığı hata karşılaşmanın önüne geçti.

ERKEN BİTİRDİ

Burak Olcar, 10 dakika ilave süre verilen maçı 97:45'te bitirdi. Kenardan gelen uyarıyla hatasını fark eden Olcar, görevlilere ve futbolculara seslendi. Futbolcular sahaya döndü ve biten maç yeniden başladı. Kalan sürede skor değişmedi ve maçı Altay 4-2 kazandı.

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DÜŞME HATTI KARIŞTI

Bu sonuçla puanını 28'e yükselten Altay nefes aldı, Erzurumspor 25 puanda kaldı. ALtay haftaya evinde Sakaryaspor'u konuk edecek, Erzurumspor ise deplasmanda Eyüpspor'la oynayacak.

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Son Dakika Spor Görülmemiş olay! 1. Lig'de maçı erken bitiren hakem, futbolcuları sahaya geri çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görülmemiş olay! 1. Lig'de maçı erken bitiren hakem, futbolcuları sahaya geri çağırdı - Son Dakika
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