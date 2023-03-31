Görülmemiş olay! 1. Lig'de maçı erken bitiren hakem, futbolcuları sahaya geri çağırdı

Spor Toto 1. Lig 29. hafta maçında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir ekibinin deplasmanda 4-2'lik skorla kazandığı maçta hakem Burak Olcar'ın yaptığı hata karşılaşmanın önüne geçti.

ERKEN BİTİRDİ

Burak Olcar, 10 dakika ilave süre verilen maçı 97:45'te bitirdi. Kenardan gelen uyarıyla hatasını fark eden Olcar, görevlilere ve futbolculara seslendi. Futbolcular sahaya döndü ve biten maç yeniden başladı. Kalan sürede skor değişmedi ve maçı Altay 4-2 kazandı.

DÜŞME HATTI KARIŞTI

Bu sonuçla puanını 28'e yükselten Altay nefes aldı, Erzurumspor 25 puanda kaldı. ALtay haftaya evinde Sakaryaspor'u konuk edecek, Erzurumspor ise deplasmanda Eyüpspor'la oynayacak.