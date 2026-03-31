Görüntüler ortaya çıktı! Sadettin Saran ölümden dönmüş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın geçirdiği trafik kazasının ardından araçların görüntüleri ortaya çıktı.
Paylaşılan görüntülerde Saran’ın aracının ciddi şekilde hasar aldığı görüldü. Kazanın şiddeti, araçtaki hasarla birlikte net şekilde ortaya çıktı.
Öte yandan kazaya karışan diğer araçta ise büyük bir hasar oluşmadığı dikkat çekti. Sadettin Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir. Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.
