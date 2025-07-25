Görüntüyü izlemeniz lazım! Oosterwolde, Mourinho\'ya Icardi meselesini böyle anlattı

Portekiz'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde, teknik direktör Jose Mourinho ile arasında geçen diyalogla sosyal medyada gündem oldu.

"KÜÇÜK" İŞARETİ YAPARAK ANLATTI

Oosterwolde'nin, son günlerde çok konuşulan Icardi'nin cinsel organı meselesini Mourinho'ya eliyle "küçük" işareti yaparak anlattığı anlar kısa sürede viral oldu.

ICARDI OLAYI NEDİR?

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, sosyal medyada gündeme bomba gibi düşen bir skandalın merkezinde yer aldı. Arjantinli futbolcunun, partneri China Suarez'i aldattığı iddiaları uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, söz konusu iddiaların kaynağı sosyal medya fenomeni Natasha Rey oldu. Rey, Icardi'nin kendisine müstehcen içerikler gönderdiğini öne sürdü.

Icardi, bu suçlamaları sert bir dille reddetti ve asıl çıplak görüntüleri gönderenin Rey olduğunu ifade etti. Futbolcu, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Rey'in kendisine rızası dışında çıplak fotoğraflar ve videolar gönderdiğini, bu mesajlara hiçbir şekilde yanıt vermediğini ve bu tür iddiaların sadece gündem yaratma çabası olduğunu vurguladı. "Benimle uğraşmayın, ortalığı yakarım" sözleriyle çıkan söylentilere meydan okudu.