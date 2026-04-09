Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Galatasaraylı futbolcuların yaptıkları jest sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı isimlerin berberlerine verdiği hediye dikkat çekti.
Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç’in berberlerine Rolex marka saat hediye ettiği öğrenildi. Lüks hediyenin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolcuların jesti büyük ilgi gördü.
Paylaşılan görüntüleri izleyen kullanıcılar, “Para var huzur var” şeklinde yorumlar yaptı. Kimi kullanıcılar futbolcuların cömertliğini överken, kimi ise hediyenin değeri üzerinden dikkat çekici yorumlarda bulundu.
