Görür: "Adana bu kızlara sahip çıkmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

Görür: "Adana bu kızlara sahip çıkmalı"

29.03.2022 11:44
Görür: "Adana bu kızlara sahip çıkmalı"

Adana01 Kadın Futbol Kulübü TFF Kadınlar Futbol 3.Ligi'nde çıktığı ikinci karşılaşmayı da kazanarak lige hızlı başladı.

Adana01 Kadın Futbol Kulübü TFF Kadınlar Futbol 3.Ligi'nde çıktığı ikinci karşılaşmayı da kazanarak lige hızlı başladı. Başkan Yardımcısı Av. Gülşah Görür. "Adana bu kızlara sahip çıkmalı, biz futbolcu kızlarımız ile futbolu güzelleştirmeye geliyoruz" dedi.

Adana01 Kadın Futbol Kulübü TFF Kadınlar Futbol 3.Ligi'nde çıktığı 2. maçında deplasmanda Tarsus Gençlerbirliğisporu üstün bir oyun ile 4-0 yenerek Adana'ya döndü.

Adana01 Kadın Futbol Kulüp Başkan Yardımcısı Av. Gülşah Görür, "Yeni kurulan bir takımız kısa bir sürede futbolcu kızlarımızı transfer edip antrenmanlara başladık ve 3. ligin başlamasına az bir zaman kala rakiplerimizin hepsi bizden yıllar önce kurulan kulüpler olmasına rağmen kızlarımız birlik beraberlik ve başarı göstererek ilk 2 maçını net skorlarla kazandı. Bu kız çocuklarımızın başarısı futbol ile ileride ayakları üstünde sağlam duracak olan kadınların sayısını arttıracaktır. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız 3.hafta karşılaşmasında takımımıza çok güveniyoruz. Ama şu bilinmeli ki saha da sonuç ne olursa olsun kazanan her zaman kadınlarımız olacak" dedi. - ADANA

Görür: Adana bu kızlara sahip çıkmalı

YORUMLAR
500
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1 TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1

Futbol Federasyonu, Tarsus, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Görür: 'Adana bu kızlara sahip çıkmalı' - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: Görür: "Adana bu kızlara sahip çıkmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement