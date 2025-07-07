MLS ekibi Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin geleceği ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
2023 yılında Inter Miami'ye transfer olan Messi'nin sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. 38 yaşındaki yıldız futbolcunun transfer görüşmeleri yaptığı takımı Fransız basını duyurdu.
L'Equipe'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Inter Miami'deki sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Suudi ekibi, Messi için görüşmelere başladı. Suudi Arabistan ekibi, Messi'yi 2023 yazında PSG'den ayrılırken de istemiş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. Son olarak görüşmelerin mali detayları açıklanmadı.
Messi, Al Ahli'ye transfer olması halinde Al Nassr'la sözleşmesini uzatan Cristiano Ronaldo'yla bir kez daha rakip olacak.
Inter Miami formasıyla 64 maça çıkan Messi, 52 gol ve 25 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor - Son Dakika
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