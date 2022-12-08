Jorge Jesus'un öğrencisi Ronaldo'yu bile gölgede bıraktı! İşte Dünya Kupası'na damga vuran isim: Gonçalo Ramos - Son Dakika
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Jorge Jesus'un öğrencisi Ronaldo'yu bile gölgede bıraktı! İşte Dünya Kupası'na damga vuran isim: Gonçalo Ramos

08.12.2022 16:01

Sergilediği performansla Dünya Kupası'na damgasını vuran Portekizli yıldız, Gonçalo Ramos'a altyapıdayken Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un elinin değdiği ortaya çıktı. Özellikle Portekiz Milli Takımında göstermiş oluğu başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren futbolcu, son oynanan İsviçre karşılaşmasında Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başlayarak hat-trick ve asist yapmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Portekiz'in yeni yıldızı Gonçalo Ramos'u altyapıdan çıkarıp yıldızlaştıran kişi olduğu ortaya çıktı.

İSVİÇRE MAÇINDA ŞOV YAPTI

Portekiz, Dünya Kupası'nda İsviçre'yi 6-1'lik skorla geçti ve Gonçalo Ramos performansıyla büyüledi. Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Ramos, İsviçre maçında hem hat-trick hem de asist yaptı. Yıldız oyuncunun kariyerinde önemli yerlere gelmesini sağlayan ismin Jorge Jesus olması dikkatlerden kaçmadı.

JORGE JESUS FARKI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Benfica'yı çalıştıran Jorge Jesus, Portekiz ekibindeki son döneminde Gonçalo Ramos'a da elini değmişti. Ramos henüz 19 yaşındayken, şimdilerde Fenerbahçe teknik direktörü olan Jesus, başarılı futbolcuyu 12 maçta sahaya çıkarmış ve 4 gol kaydettirmişti.

ESKİ ÖĞRENCİSİ

Jesus, 2021-2022 sezonunda çalıştığı yarım dönemde ise tam 22 resmi maçta Ramos'a görev vermişti. Ünlü futbolcu, teknik adamın ayrılmasından sonra takımda kalmaya devam etti ve o sezon içerisinde 46 resmi karşılaşmada görev yaparak 8 gol, 4 asistlik bir katkı verdi.

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Portekiz Milli Futbol Takımı, Jorge Jesus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'un öğrencisi Ronaldo'yu bile gölgede bıraktı! İşte Dünya Kupası'na damga vuran isim: Gonçalo Ramos - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un öğrencisi Ronaldo'yu bile gölgede bıraktı! İşte Dünya Kupası'na damga vuran isim: Gonçalo Ramos - Son Dakika
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