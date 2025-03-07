Gözler TFF\'ye çevrildi: Beşiktaş\'tan Galatasaray derbisi için yabancı hakem açıklaması

Ali Arat:

o desteklediğiniz FB size de kazık atacak merak etmeyin. asıl hainlerin onlar olduğunu anlayacaksınız. FB kendisine ayrıcalık isteyen 10 yıldır şampiyon olamayısının ezikliği ile “ fıtratımda olan olmayan hepsini yapacağım” diyen bir proje çocuğu olan ali koçun oyuncağı durumundadır. ama göreceksiniz ilahi adalet gelir ona tokatını basar Glasgow gibi. bedavadan aldıkları penaltılar hakemlere verdikleri bir gün ortaya çıkacaktır. Galatasaray’a çamur atarak kendi pisliğini örtmeye çalışan zavallılar. açun yasa dışı bahis Sadettin saran aynı şekilde. Görceeksiniz bu inandığınız adamlar gün gelecek sizi per perişen edecekler. ve şunu diyeceksiniz “ Fenerbahçe Pişmanlıktır. “