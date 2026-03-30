Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde

30.03.2026 22:03
Galatasaray, gelecek sezon için transferde gözünü kararttı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'un iki yıldızı Muhammed Salah ve Virgil Van Dijk'a göz dikti. Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Mısırlı golcü Muhammed Salah ve takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk için girişimlere başlanacak.

Gelecek sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurarak ses getirmeye devam etmek isteyen Galatasaray, transferde gözünü kararttı.

LIVERPOOL'UN İKİ YILDIZINA KANCA

Geride kalan sezonların başında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi önemli isimleri kadrosuna katarak adından söz ettiren Galatasaray, bu kez de Liverpool'un iki yıldızı Muhammed Salah ve Virgil Van Dijk'a göz dikti.

SALAH VE VAN DIJK İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Mısırlı golcü Muhammed Salah ile birlikte takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk için girişimlere başlayacak. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un iki transferi de çok istediği ve yıldız isimler için kesenin ağzının açılacağı öğrenildi.

Muhammed Salah, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mesut mesut:
    Kalan Miraz elbet bir gün bitecek 0 0 Yanıtla
  • İdris İğneci İdris İğneci:
    Salah 2. İlkay vakası olur... Van dijk de gelmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı
İsrail ateşle oynuyor Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

21:55
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
21:33
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
20:14
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
19:55
Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
