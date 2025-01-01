Göztepe, 2025 Yılında 100. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Göztepe, 2025 Yılında 100. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor

Göztepe, 2025 Yılında 100. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor

Süper Lig temsilcisi Göztepe, 2025 yılında 100. kuruluş yılını kutlayacak. Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, sosyal medya üzerinden taraftarlara yeni yıl mesajları vererek, 2024'ün Göztepe için önemli bir gelişim yılı olduğunu belirttiler.

01.01.2025 11:56  Güncelleme: 11:57
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14 Haziran 2025'te kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de başkanlar yeni sene ve yıl dönümü mesajları verdi. Sarı-kırmızılılarda Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, taraftarlara kulübün sosyal medya hesaplarından video mesaj yayınlayıp, "2025 Göztepe'nin yılı olacak" dedi. Türk futbolunun ilk yabancı kulüp başkanı olarak 2.5 yıldır dümeninde yer aldığı sarı-kırmızılıları geçen sezon yeniden Süper Lig'e taşıyan Rasmus Ankersen, mesajında, " Türkiye'deki ve ülke dışındaki bütün Göztepelilere ve ailelerine mutlu bir yıl dilerim. 2024, Göztepe'nin gelişimi için önemli bir yıl oldu. Süper Lig'e geri döndük. Yıl boyunca evimizde oynadığımız hiçbir maçı kaybetmedik" dedi.

"Taraftarımızın muhteşem desteğiyle İzmir'de adeta bir kale inşa ettik" diyen Ankersen, "Şu anda ise Süper Lig'de Avrupa hedefi için mücadele ediyoruz. Son derece heyecan verici bir 2025 yılına yaklaşıyoruz. Bu yıl aynı zamanda kulübümüzün 100'üncü yıl dönümü. Bu yılı gerçekten özel kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolda inişler ve çıkışlar vardır ve kesinlikle zorlu anlarla karşılaşacağız. İşte o anlarda birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor. Futbolcular, yönetimler ve taraftarlar arasındaki birliktelikle eğer önümüzdeki 6 veya 12 ay içinde bu ruhu gerçekten ortaya koyabilirsek en iyi günlerin bizimle olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

SEPİL: YENİ ASRIN KÖKLERİNİ YEŞERTTİK

Göztepe'de halen kulüp yönetiminde olimpik branşlardaki başkanlığını da sürdüren Onursal Başkan Mehmet Sepil, mesajında, "Sevgili Göztepeliler 2024 yılı bir asrın son sayfalarını yazdığımız ayrıca yeni bir asrın köklerini yeşerttiğimiz bir yıl oldu. Yıl boyunca her zaman olduğu gibi yine sporla ve omuz omuza yürüdük. Binlerce çocuğumuzu Göztepe sevgisiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Güzel İzmir'imizi 17 farklı branşta gururla temsil ederken sağlam adımlar atmaya devam ettik" diye konuştu.

100'üncü yılda Göztepe bayrağının başarıdan başarıya koşacağına inandığını söyleyen Sepil, "Bu şehirden yayılan coşkumuz artık İzmir'i aşıp tüm ülkeye yayıldı. Çok iyi biliyoruz ki biz yan yana durdukça, sevinçlerimizi birlikte büyütüp hüzünlerimizi omuz omuza taşıdıkça bu coşkunun gücüne kimse karşı duramaz. Şimdi önümüzde yeni bir yıl ve 100'üncü yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 2025 var. Göztepe bayrağının başarıdan başarıya koştuğunu göreceğimiz güzel günlerin inancıyla tüm camiamıza sağlık, mutluluk ve umut dolu bir yıl diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, 2025 Yılında 100. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Gunduz:
    Göztepe iyi takımsın da renklerin hikaye. 0 0 Yanıtla
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