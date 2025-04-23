Göztepe, 55 Yıl Sonra Kupa Finale Yükselmek İstiyor - Son Dakika
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Göztepe, 55 Yıl Sonra Kupa Finale Yükselmek İstiyor

Göztepe, Trabzonspor ile yarı finalde karşılaşarak 55 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası finaline ulaşmayı hedefliyor.

23.04.2025 11:20
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, 55 yıl sonra finalist olup kupa hasretini sonlandırmak istiyor.

Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez final maçına çıkan Göztepe 1967-1968 sezonunda berabere tamamlanan müsabakada kupayı kurayla Altay'a kaptırsa da 1968-1969'da Galatasaray'ı, 1969-1970'te de Eskişehirspor'u yenerek müzesine götürmeyi başardı.

En son 49 yıl önce 1975-1976 sezonunda yarı final oynayan sarı-kırmızılılar, o günden sonra organizasyonda başarılı bir grafik çizemedi.

Bu sezon lige iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kötü gidişatını sürdüren sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarım asır sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Gruplarda Erzurumspor FK, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı yenerek topladığı 9 puanla averajla ikinci olan ve çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde yarın Trabzon deplasmanında final bileti arayacak olan İzmir temsilcisi, 1969-1970 sezonunun ardından 55 yıl sonra kupayı yeniden müzesine getirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor ile 34. randevu

Trabzonspor ile bugüne kadar resmi maçlarda 33 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 6 galibiyet elde ederken, 15 kez mağlup oldu, 12 mücadeleyi de berabere tamamladı.

İki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor 48 gol atarken, Göztepe 27 gol buldu.

Rakibiyle 1984-1985 sezonunda kupa mücadelesinde 2 kez karşılaşan İzmir temsilcisi, birinden berabere ayrıldığı maçlardan diğerini 1-0 kaybedip elenmişti.

Göztepe, Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nda en son 1999-2000 sezonunda 3. turda karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

Göztepe'de eksikler

Trabzonspor ile Göztepe arasında Papara Park'ta oynanacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Göztepe'de sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Juan, Novatus Miroshi ve Koray Günter'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

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Kaynak: AA

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