Göztepe, Adana Demirspor\'u 3-1 ile Geçti

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SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor 'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, sahada daha iyi olan ekip olarak galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Golü daha erken bulma şanslarının olduğunu kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

"Pozisyonlar da üretmeyi başardık. Aynı şekilde Adana Demirspor da pozisyonlar buldu ama bence hırs ve motivasyon olarak bugün yeterince yüksek seviyede değildik. Eğer bizim gibi genç oyunculardan kurulu bir takımsanız o zaman her maçta yüksek seviye ve hırsla sahada olmalısınız. Belki de oyuncularım bugün maçtan önce Adana Demirspor'un puanına baktılar ve yukarı olmadığını görünce o yüzden bu şekilde bir davranış içerisinde olmuş olabilirler ama sonuç olarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

'LÜTFEN DAHA FARKLI CEZALAR BULALIM'

Stoliov, sürekli çalışmaya ve ilerlemeye devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda bugün cezalı olan taraftarlarımız vardı. Federasyonun bu tarz cezaları tekrar gözden geçirmesinin iyi olacağını belirtmiştim. Çünkü taraftarları maçlara çekmek gerçekten zor, futbol onlarla güzel. Lütfen daha farklı cezalar bulalım" ifadelerinde bulundu.

'BAZI OYUNCULARIMIZDAN TAM OLARAK MEMNUN DEĞİLİM'

Daha iyi olmaları gerektiği çok fazla noktanın olduğunu kaydeden Bulgar çalıştırıcı, "Ben oyuncularımın gol atmak kazanmak adına daha aç olmalarını istiyorum. Aynı zamanda dinamizm de bizim için çok önemli. Çok daha dinamik olmamız gerekiyor. Bazı oyuncularımızdan tam olarak memnun değilim" diye konuştu.

'YEDEK KULÜBESİNDE ROTASYONU KULLANABİLECEĞİMİZ OYUNCULAR VAR'

Stanimir Stoilov, sakat oyuncu sayısının fazla olduğunun hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Belki bazı pozisyonlarda genç oyuncularımızı da kullanabiliriz önümüzdeki maçlarda. Bazı oyuncularımızın zihin yorgunluğu olabilir. Haftada 3 maç olacak. Tabii bu sıkı bir fikstür ama savunma anlamında yedek kulübesinde yeterince rotasyonu kullanabileceğimiz oyuncular var. Fakat maalesef orta saha ve hücum hattında bu şekilde değil, orada daha fazla eksiklerimiz var. Aslında hani şaka düşünürsek, zaman zaman bir stoperi bile ön bölgeye çekmemiz gerekebilir."

MUSTAFA DALCI: İKİNCİ GOL MAALESEF BİREYSEL BİR HATA

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'nin zayıf yönlerini bildiklerini ve ona göre çalıştıklarını kaydetti. Müsabakanın 35'inci dakikasına kadar istedikleri gibi oynadıklarını kaydeden Dalcı, "Başa baş hatta iyi organize olan bizdik ama 35'te gelen gol biraz dengemizi dağıttı. İkinci gol maalesef bireysel bir hata, genç bir kardeşimiz. Sahip çıkmamız gerekiyor. Futbol için çok özel ve çok değerli bir kardeşimiz. Hata yaparak bu tecrübeleri kazanacak. Biz de buna destek olacağız" dedi.

'ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Dalcı, 2-0 geride başladıkları ikinci yarıda daha pozitif işler yapmak adına takımı biraz öne taşıdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Oyunun aşağı yukarı istatistikleri bizden yanaydı ama bitiricilik anlamında Göztepe'nin daha becerikli olması böyle bir skoru maalesef karşımıza çıkardı. Oyuncularımın 90 dakika boyunca sahada göstermiş oldukları karakter, mücadele gerçekten içeride de kendilerine bunu söyledim, hepsini yürekten kutluyorum. Keşke bu mücadelenin bu sahada göstermiş oldukları performans karşılığında puan ya da puanlar alabilseydik, maalesef alamadık. Dolayısıyla bu maç bitti, asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar var olan şansımızı en güçlü şekilde devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz."