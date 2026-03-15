Göztepe Alanyaspor ile Berabere Kaldı
Göztepe Alanyaspor ile Berabere Kaldı

15.03.2026 00:12
Göztepe, 90+9'da yediği golle Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı; 43 puana ulaştı.

SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Göztepe, 90+9'uncu dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Göztepe 43 puana yükselip 5'inci sıraya çıkarken, Alanyaspor ise 28 puana ulaştı ve 11'inci basamakta kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Göztepe'nin Bulgar teknik patronu Stanimir Stoilov gerçekten zor ve iyi bir maç oynadıklarını dile getirdi. Fırsatları değerlendiremediklerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçta iki gol attık. Ayrıca iki ya da üç net fırsat yakaladık. Üçüncü golü atıp maçı bitirmeliydik. Bununla beraber maçın son saniyesinde golü kalemizde görmemiz benim adıma kabul edilebilir bir durum değil. Kaybettiğimiz topla golü yedik. Ancak futbol bu. Yediğimiz gol bizim adımıza hataydı. İkinci yarıda ise iyi bir oyun çıkardık. Savunma anlamında da iyiydik. Bu maçta 3 puanı hak etmiştik ama futbol bazen sizden alır bazen de size verir. Ancak futbol bu akşam bizi cezalandırdı" yorumunu yaptı.

'SON İKİ MAÇTA ÇOK POZİSYON BULDUKW

Göztepe'nin kazanamama serisi hakkında konuşan Stanimir Stoilov, "Maçlara genel olarak bakarsak evde oynadığımız Kayserispor ve Eyüpspor maçlarını agresif ve hırslı oynamadık. Son iki maçımızda ise bu özelliklerimizi geri kazandık. Son iki maçımızda pozisyonlar ürettik. Son iki maçta futbol anlamında şanssızdık. Başakşehir maçında neredeyse 10 pozisyonu değerlendiremedik. Sakatlıklar da yaşandı. Sakatlıktan dönen oyuncuların performanslarını bulmaları zaman aldı. Bu oyuncularımız da yüksek performanslarına dönmeye başladı. Futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Biz de planlarımızı buna göre yapacağız" cümlelerini kurdu.

JOAO PEREIRA: ALEYHİMİZE KARARLAR VERİLİYOR

Alanyaspor'un Portekizli çalıştırıcısı Joao Pereira son dakikada atılan golün değerli olduğunu ifade etti. Zor bir deplasman maçı oynadıklarını dile getiren Pereira, "Bu akşam zor bir maçtı. Hakemler hakkında ise konuşmayı sevmiyorum ama böyle olunca da konuşmamak imkansız. Her hafta aleyhimize kararlar oluyor. Beşiktaş maçında aleyhimize verilen penaltı var, Galatasaray'la oynadığımız kupa maçı aynı şekilde, Başakşehir maçında ve bugün Göztepe maçında verilen penaltı oldu. Sanki çocuğumla futbol oynuyorum, dokunuyorum düşüyor gibi. Futbol temas oyunu. Premier Lig'e bakılsın. Biz bale yapmıyoruz, yüzme havuzunda oynamıyoruz" dedi.

'OYUNCULARIM VE BİZ ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

Hafta boyunca çok çalıştıklarını belirten Portekizli teknik adam, "Ben, ekibim, futbolcularım ve personelim, herkes çok sıkı çalışıyor. İdmanlarda resmen oyuncularımın canlarını çıkarıyorum. Oyunu anlasınlar, pozisyonları anlasınlar diye canlarına okuyorum. Futbolcularımız da istediğimiz her şeyi yapıyor ama maçta başka şeyler oluyor, aleyhimize kararlar çıkıyor. Herkes hata yapar, ben de yapabilirim. Maçlarda VAR bu yüzden var. Bugün de her şey netti, aleyhimize kararlar verildi" yorumunu yaptı.

'SONRADAN OYUNA GİRENLER KATKI VERDİ

Joao Pereira sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hafta boyunca çok çalıştık. Rakibe göre değişiklikler yaptık. Maçta 4'lü oyun kurduk, alan bulduk ve top bizde kaldı. Penaltıya kadar Göztepe topa dokunamadı. İlk yarı iyi futbol oynadık, 3 gol bile atabilirdik. İkinci yarı Göztepe değişiklikler yaptı, bizim adımıza işleri zorlaştırdı. Pas hataları yaptık ama oynamak isteyen takımız. Rakibimiz duran toplarda pozisyona girdi. Biz risk aldıktan sonra da pozisyona girdiler ancak daha sonra çok fırsat vermedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar. Sahada olanlara rağmen savaştılar. Buradan 1 puanı aldık. Oyuna sonradan giren oyuncular çok fazla katkı koydu. İbrahim 3 dakika oynadı. Futbolcularımız bize yardımcı oldu. Oyun gitti, geldi ama İbrahim'i santrfora aldık. Üretmeye çalıştık ve golü attık. Galibiyet alamadık ama bu bizden dolayı değildi."

Kaynak: DHA

