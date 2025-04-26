Göztepe Avrupa Hayallerine Veda Etti

Onur ATIŞ/ İZMİR,

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde perşembe günü Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek hem final hem de Avrupa hayallerine veda eden Göztepe Süper Lig'e odaklandı. Lig'de 11 maçlık kazanamama seresi yaşayan sarı-kırmızılılar pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Başakşehir maçı için tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Sıralamada az da olsa Avrupa kupalarına katılma şansı bulunan Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov, bir an önce toparlanmaları gerektiğini ifade etti.

Avrupa hedefi nedeniyle takımın üzerinde baskı oluştuğunu belirten Bulgar çalıştırıcı, "Sıralama olarak ortalardayız ama tehlike de yaşayabiliriz. Taraftarımız uzun süredir galibiyet göremedi. Bu seriyi artık sonlandıracağız" diye konuştu. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı süren Brezilyalı golcü Juan'ın durumu belirsizliğini korurken, orta saha oyuncuları Solet ve Miroshi, stoper Bokele, sol bek Djalma forma giyemeyecek.