Göztepe Basit Hatayla Yenildi - Son Dakika
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Göztepe Basit Hatayla Yenildi

Göztepe Basit Hatayla Yenildi

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Gaziantep FK maçındaki basit hataların mağlubiyete yol açtığını belirtti.

01.11.2024 23:09
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-1 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından, "Basit hatalar yaparsak sonuç böyle oluyor" dedi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 12'ye yükseltirken, Göztepe 15 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, öne geçmelerine rağmen mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bugün bizim adımıza 2 farklı bölüm vardı. İlk yarıda iyi değildik, ikinci yarıda çok güzel bir gol bulduk. Daha sonra 2., 3. golleri de bulabilirdik. Ama değerlendiremedik. Sonrasında da hatalarla gol yedik. Ardından penaltı oldu ve rakip öne geçti. Bu gibi çocukça ve basit hatalar yaparsak sonuç böyle olur. Bu sonuçlardan gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor. Geçen haftaki maçtan sonra kutlamaları biraz abarttık galiba. Bu maçtan sonra aynı hataları tekrar etmeyip ders almamız gerekiyor. Deplasmanda kazanamama sorunu için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gol atıyoruz, güzel oynuyoruz ama sonucu getiremiyoruz. Oyuncularımız psikolojik anlamda ve hırs anlamında sıkıntı yaşıyor olabilir. Benim için oynadığımız oyun önemli. Biz yeni bir takımız. Deplasmanda da daha iyi oynayıp fırsatları daha değerlendirip daha basit oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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