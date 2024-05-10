Göztepe Başkanı Ankersen: Mütevazı olacağız ama yüksek öz güvenle başarıya ulaşacağız - Son Dakika
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Göztepe Başkanı Ankersen: Mütevazı olacağız ama yüksek öz güvenle başarıya ulaşacağız

Göztepe Başkanı Ankersen: Mütevazı olacağız ama yüksek öz güvenle başarıya ulaşacağız

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe'nin Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün mütevazı olacağını ancak yüksek öz güvenle en iyi başarıyı sağlamak için her şeyi yapacaklarını ve birçok kulübü şaşırtacaklarına inandığını söyledi. Ankersen ayrıca Göztepe'nin genç Türk futbolcularını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ve transferlerin futbolda önemli olmadığını belirtti.

10.05.2024 14:49
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Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe'nin Başkanı Rasmus Ankersen, "Mütevazı olacağız ama aynı zamanda yüksek öz güvenle kulübümüzü temsil edip, en iyi başarıyı sağlamak için her şeyi yapacağız ve birçok kulübü gelecek sezon şaşırtacağımıza inanıyorum." dedi.

Ankersen, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'e çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İzmir'e ilk geldiğinde Göztepe'nin tesislerinin ve stadının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ni hak eden taraftarının ilgisini çektiğini belirten Ankersen, "Bunlar gerçekten benim için çok önemliydi. Aynı zamanda İzmir'in her zaman gelişmeye açık ve bu gelişmeyi her zaman gösterebilecek kapasiteye sahip çok güzel bir şehir olduğunu gördüm. Biz o yüzden burada Sport Republic olarak bu potansiyeli gördük ve burada başarılı bir futbol kulübünün yaratılması gerektiğine inanıp, burada böyle bir yatırımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ankersen, Göztepe'de yakaladıkları başarının kendisi için sürpriz olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolculuğumuzun ilk kısmının tamamladık ve ikinci adıma geçiyoruz. Şu anda önümüzde birçok meydan okuma var, bunun da farkındayız. Kendini sürekli geliştirecek ve potansiyelini tamamlayacak kulüp olma yolunda adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Çok hızlı adımların mutluluk ve başarı getireceğine inanmıyorum. Sürekli kendimizi geliştirerek gün ve gün devam edeceğiz. Bir yıl başarı yakalayan, ardından ortadan kaybolan kulüplerden biri olmayacağız. Devamlılığı sağlayan başarılı bir Göztepe yaratacağız."

Taraftara teşekkür

Göztepe taraftarına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Ankersen, "Futbolda 'şu yıl burada olacağız' diyebilmek bunlar zor şeyler. Göztepe'nin her gün daha da güçleneceğini ve İzmir'in çok önemli bir temsilcisi olacağına inanıyorum." dedi.

Ankersen, Süper Lig'le çeşitli çalışmalar yaptıklarını, Süper Lig'in yüksek seviyeye sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz herkese saygı duyacağız. Mütevazı olacağız ama aynı zamanda yüksek öz güvenle kulübümüzü temsil edip, en iyi başarıyı sağlamak için her şeyi yapacağız ve birçok kulübü gelecek sezon şaşırtacağımıza inanıyorum."

Onursal başkan olarak ilan edecekleri Mehmet Sepil'in Göztepe'ye katkısının çok fazla olduğunu belirten Ankersen, "Çok önemli temeller ve altyapılar oluşturuldu. Bunlar olmasaydı bugünkü başarı kesinlikle sağlanamazdı. Aynı zamanda o olmasa biz buraya gelip böyle bir yatırım yapmayı göze almazdık." diye konuştu.

Ankersen, Göztepe'ye geldiklerinde en büyük düşüncelerinden birinin genç Türk futbolcularını geliştirmek olduğunu ve bunda başarılı olduklarını belirterek, "Sport Republic olarak Afrika'da yetenek geliştirme adına önemli çalışmalarımız var ve oradan önemli oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Buna aynı şekilde devam edeceğiz. Bu bizim stratejimizin anahtar faktörlerinden bir tanesi. Biz her zaman potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek için ve Süper Lig'de şans vermek için her şeyi yapacağız." dedi.

Transferde çok büyük isimleri kadrolarına katmayabileceklerini aktaran Ankersen "Çünkü futbolda dün yoktur, yarın vardır. Biz kesinlikle öncelikle oyuncunun 1-2 yıl içinde neler getirebileceğini, potansiyeline odaklanıyoruz ve buna göre hareket etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbolda transferler önemli şey değildir"

Ankersen, altyapı tesisi konusunda eksiklerin olduğunu, bu konuda doğru alanların bulunması gerektiğini ve desteğe ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Türk futbolunun sadece transferler üzerinden okunmaya çalışıldığını belirten Ankersen, şöyle konuştu:

"Ama futbolda transferler önemli şey değildir. Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirirsiniz ama doğru bir planınız yoksa o zaman başarıya kesinlikle ulaşamazsınız. Sabırlı olmanız çok önemli. Doğru oyuncuları o kulüp o takım için doğru oyuncuları hocayı bir araya getirmeniz ve onlara bir süre vermeniz, sabırlı olmanız gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Türkiye'de bunun tüm dünyada olduğu gibi biraz eksik olduğunu düşünüyorum."

Ankersen, Göztepe ile Sport Republic bünyesindeki İngiliz ekibi Southampton arasında oyuncu değişikliklerinin olabileceğini belirterek, "Southampton da Premier Lig için play-off oynuyor. Umarım Göztepe'deki aynı mutluluğu orada da yaşarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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