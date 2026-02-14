Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi

14.02.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Salon: BJK Gain

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Beşiktaş : İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Domaç, Leyva, Selin Adalı, Adelusi, Merve Tanıl)

Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Atkinson, Ezgi Bektaş (Nehir Kurtulan, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Rotar, Eda Kafkas, Scuka)

Setler: 24-26, 25-17, 16-25, 20-25

Süre: 114 Dakika (33, 26, 27, 28)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Vodafone, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbide gol yağmuru başladı
Canlı anlatım! Dev derbide gol yağmuru başladı
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:21:19. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.