Göztepe, Beşiktaş'ı 4-2 Geçti - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Beşiktaş'ı 4-2 Geçti

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş galibiyetini önemli olarak değerlendirdi.

24.11.2024 22:12
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş gibi güçlü bir takım karşısında önemli galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, konuk olduğu Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Takımın oyunundan mutluyum. Bizim adımıza önemli bir galibiyet. Buraya kendi futbolumuzu göstermeye geldik. İlk 10 dakikada skor bizim için iyi değildi ama oyun kötü diyemeyiz. Beşiktaş güçlü bir takım ve hataları iyi değerlendirdiler ama daha sonra biz oyunun kontrolünü ele aldık. İkinci yarında bulduğumuz gollerle devam ettik. Biz genç bir takımız ve ligde yeniyiz. Bizim her maç kendimizi tekrar tekrar göstermemiz ve her gün gelişmemiz gerekiyor. Bugün Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı galibiyet aldığımız için mutluyuz. Aynı zamanda çok iyi bir hocayla da çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına katılma hedefi hakkında gelen bir soruyu da başarılı teknik adam, "Bu yüksek hedefi ben koydum ve oyuncularım da bu hedefi takip ediyor. Ama bunun garantisi yok. Her maç en iyisini vermeliyiz. Buna devam etmeliyiz. Ben hedeflerimi her zaman en üste koyarım. Böylece takımımı en yukarı çekmeye çalışırım. Türkiye'de çok iyi takımlar var. İyi oynamaya devam etmeliyiz. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtırsak Avrupa uzak bir hedef değil. İnişli çıkışlı olursak bu hedeften uzaklaşırız. Genç oyuncularda rehavet gerçekleşebiliyor. Bunu durdurmak için her şeyi yapacağız ve ciddi bir şekilde çalışarak devam etmeye çalışacağız" diye cevaplandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Beşiktaş'ı 4-2 Geçti - Son Dakika

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