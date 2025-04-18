Göztepe, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

Göztepe, Beşiktaş\'ı Konuk Ediyor

Göztepe, Beşiktaş'la 58'inci randevusunda 10 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

18.04.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe rakibini bir kez daha yenip 3'te 3 yapmanın peşinde koşacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda siyah-beyazlıları 4-2 mağlup eden İzmir ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı yenmeyi başardı. Kupada yine deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Göztepe müsabakadan 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Bu kez evinde Beşiktaş ile mücadele edecek Göztepe, 10 maçlık galibiyet hasretine de son vermek istiyor. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Göztepe, Fenerbahçe (D), Alanyaspor, Bodrum FK (D), Kayserispor (D), Samsunspor, Sivasspor (D), Eyüpspor, Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Konyaspor (D) müsabakalarını kazanamadı. Bu maçlarda 5 yenilgi ve 5 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi 5 puan toplayabildi.

58'İNCİ RANDEVU OLACAK

İki takım ligde daha önce 57 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar 30, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 16 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, 94 kez rakip fileleri sarsarken, Göztepe de 55 gol buldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 500, 3'üncü kategori bin 750, 4'üncü kategori bin 250, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü bin TL olarak satışa çıktı.

4 OYUNCU EKSİK

Beşiktaş karşısında galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, forvet Juan Silva ve orta saha Novatus Miroshi Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Ozan Ergün düdük çalacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Politika, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:53:18. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement