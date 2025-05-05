Göztepe, Bihter Dumanoğlu'nu Transfer Etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, libero pozisyonunda oynayan 30 yaşındaki voleybolcuyla bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Galatasaray Daikin'de oynayan Bihter, Yeşilyurt, Aydın BBSK, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş ve A Milli Takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Bihter." ifadeleri kullanıldı.