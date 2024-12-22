Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 ile Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 ile Geçti

Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Göztepe, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti. Miroshi'nin iki, Tijanic'in bir golüyle maçı kazanan Göztepe, 2024 yılına galibiyetle veda etti.

22.12.2024 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onur ATIŞ/ İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Esat Sancaklar, Mehmet Akıncık

GÖZTEPE: Lis - Bokele, Heliton, Koray, Ogün (Dk. 65 Nielsen), Djalma (Dk. 83 İsmail), Dennis (Dk. 83 Doğan), Miroshi, Hugo (Dk. 55 Matsuki), Tijanic (Dk. 84 Nazım), Romulo (Dk. 90 artı 4 Furkan İzzet)

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic (Dk. 90 Tarık)- Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic (Dk. 46 Varesanovic), Papanikolaou, Akintola (Dk. 61 Benhur), Olawoyin (Dk. 83 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 86 Emrecan), Sowe (Dk. 82 Jurecka)

GOLLER: Dk. 25 ve Dk. 79 Miroshi, Dk. 72 Tijanic (Göztepe)

SÜPER Lig'de ilk devrenin son maçında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe, müsabakayı 3-0 kazanarak üst sıralardaki yerini korudu. Göz-Göz, 25'inci dakikada Miroshi ile öne geçti. İlk devreyi 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılarda 72'nci dakikada Tijanic sahne aldı, durum 2-0 oldu. Miroshi bu kez 79'uncu dakikada sahneye çıktı, fark üçe çıktı: 3-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Göztepe 2024 yılını galibiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 28 puana ulaşırken, Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

4'üncü dakikada sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.

12'nci dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Victor Hugo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25'inci dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Miroshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

33'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, güzel hareketlerle rakibini geçen Victor Hugo'nun yaptığı ortada müsait durumdaki Bokele'nin şutunda top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

68'inci dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in sert şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic'in şutunda kaleci Grbic tehlikeyi önledi.

71'inci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

78'inci dakikada Göztepe skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı servest atışta penaltı noktası yakınındaki Miroshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Kaynak: DHA

Maç Sonucu, Rizespor, Rizespor, Güncel, Çaykur, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 ile Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
17:02 Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:35:12. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 ile Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.