Göztepe'nin Vazgeçilmez Üçlüsü: Heliton, Romulo ve Dennis - Son Dakika
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Göztepe'nin Vazgeçilmez Üçlüsü: Heliton, Romulo ve Dennis

Göztepe\'nin Vazgeçilmez Üçlüsü: Heliton, Romulo ve Dennis

Süper Lig'in ilk 4 haftasında Göztepe, 3 futbolcusunu her maçta 90’ar dakika sahada tutarak dikkat çekti. Brezilyalı stoper Heliton, golcü Romulo ve Nijeryalı orta saha Anthony Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezleri oldu. Djalma Siva ise 318 dakika süreyle en fazla zaman alan oyuncu olarak dikkat çekti.

05.09.2024 12:32
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SÜPER Lig'in ilk 4 haftasında Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor'la (D) berabere kalıp evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 yenen Göztepe'de 3 futbolcu tüm maçların hepsinde 90'ar dakika süre almayı başardı. Teknik direktör Stanimir Stoilov; Brezilyalı stoper Heliton ve golcü Romulo ile Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i hiçbir karşılaşmada oyundan çıkarmadı. Üç futbolcu da 360'ar dakika süre alarak Bulgar teknik adamın vazgeçilmezleri oldu.

Göztepe'de Heliton, Romulo ve Dennis'ten sonra en fazla süreyi sol bek Djalma Siva aldı. Brezilyalı oyuncu, 4 müsabakada 318 dakika sahada kaldı. Djalma Silva; Antalyaspor maçında 82, Fenerbahçe karşılaşmasında 56 dakika oynadı. Silva, son iki maçta ise 90'ar dakika sahada kaldı. Bu maçlarda Romulo, 2 gol atarken, Djalma Silva ise 1 kez ağları sarsıp, 1 de asist yaptı. Sarı-kırmızılılarda Solet 283, Dismas Mirohshi 239, Koray 238, Kubilay ise 224 dakika süre alan oyuncular oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe'nin Vazgeçilmez Üçlüsü: Heliton, Romulo ve Dennis - Son Dakika

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