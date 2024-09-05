Göztepe\'nin Vazgeçilmez Üçlüsü: Heliton, Romulo ve Dennis

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SÜPER Lig'in ilk 4 haftasında Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor'la (D) berabere kalıp evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 yenen Göztepe'de 3 futbolcu tüm maçların hepsinde 90'ar dakika süre almayı başardı. Teknik direktör Stanimir Stoilov; Brezilyalı stoper Heliton ve golcü Romulo ile Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i hiçbir karşılaşmada oyundan çıkarmadı. Üç futbolcu da 360'ar dakika süre alarak Bulgar teknik adamın vazgeçilmezleri oldu.

Göztepe'de Heliton, Romulo ve Dennis'ten sonra en fazla süreyi sol bek Djalma Siva aldı. Brezilyalı oyuncu, 4 müsabakada 318 dakika sahada kaldı. Djalma Silva; Antalyaspor maçında 82, Fenerbahçe karşılaşmasında 56 dakika oynadı. Silva, son iki maçta ise 90'ar dakika sahada kaldı. Bu maçlarda Romulo, 2 gol atarken, Djalma Silva ise 1 kez ağları sarsıp, 1 de asist yaptı. Sarı-kırmızılılarda Solet 283, Dismas Mirohshi 239, Koray 238, Kubilay ise 224 dakika süre alan oyuncular oldu.