Göztepe'de Allan Godoi'nin kasığında yırtık oluştu, en az 1 ay forma giyemeyecek - Son Dakika
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Göztepe'de Allan Godoi'nin kasığında yırtık oluştu, en az 1 ay forma giyemeyecek

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Göztepe\'de Allan Godoi\'nin kasığında yırtık oluştu, en az 1 ay forma giyemeyecek
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Göztepe'de Allan Godoi, Çorum FK maçı öncesi antrenmanda kasığında yırtık oluştuğu için en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak. İlk yarının sonunda dönmesi beklenen Godoi'nin yokluğunda Rhaldney ve Juan'da önemli sorun yok; ikisi Fenerbahçe deplasmanında oynayabilecek.

SÜPER Lig'de üst üste 3 galibiyetle çıkışa geçen Göztepe, Fenerbahçe deplasmanı arifesinde Allan Godoi'den yine kötü haber aldı. Ligin 2'nci haftasında iç sahada Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra iyileşmesine rağmen henüz forma giyemeyen Brezilyalı stoper tekrar sakatlık yaşadı. Gençlerbirliği maçında takım arkadaşı Taha'yla çarpışarak diz iç yan bağlarında kısmi yırtık meydana gelen ve bu ay antrenmanlara yeniden başlayan Godoi, bu kez idmanda sakatlık yaşadı. Çorum FK maçı öncesinde antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen 33 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay daha yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Geçen sezon 20'si ilk 11'de 27 maçta görev yapan, bu sezon ilk iki hafta oynadıktan sonra sakatlıklardan kurtulamayan tecrübeli stoper, ilk yarının son bölümünde sahalara dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda Çorum FK sınavında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rhaldney ve Juan'da ise önemli bir durumun olmaması yüreklere su serpti. İlk 11'in önemli isimlerinden iki futbolcu da bu hafta Fenerbahçe deplasmanında görev yapabilecek. Göztepe, dün derbide Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'yi İstanbul'da mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Kaynak: DHA
FenerbahçeÇorumSporSon Dakika

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