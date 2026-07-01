Göztepe\'de Emersonn Transfer Gündemi

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan Silva'dan çok eski forveti Emersonn'un satışı gündem oldu. Sarı-kırmızılılarda Juan'a şu an için hiçbir resmi teklifin gelmediği belirtilirken, geçen sezon başında Fransa'nın Toulouse takımına 3 milyon euro karşılığında satılan Emersonn ise adeta transferin gözdesi oldu. Emersonn'un başka takıma satılması halinde yüzde 20 pay alacak Göztepe, Brezilyalı golcünün satışına odaklandı.

Toluouse'da 28 lig maçına çıkıp 6 gol ve 2 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcuya Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Premier Lig ekibi Hull City 17.3 milyon sterlin tutarında teklifte bulundu. Ancak Toulouse bu teklifi kabul etmedi. Ardından diğer İngiliz ekibi İpswich Town devreye girdi ancak Toulouse yine teklifi geri çevirirken, İspanyol temsilcisi Real Betis de Emersonn için girişimlere başladı. Fransızlar'ın Emersonn'u 20 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satması beklenirken, Göztepe ise kasasını doldurmak için adeta geri sayıma geçti.

JEH PARTİZA'NA KİRALANIYOR

Göztepe'nin geçen sezonun ara döneminde Brezilya ekibi Ponte Preta takımında kadrosuna dahil ettiği golcü Jeferson (Jeh) Sırbistan takımı Partizan'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Partizan takımı Jeh'le anlaşma sağlarken, Göztepe'nin 150 bin euro karşılığında kiralanacak olan Jeh için satın alma opsiyonunu 2 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde belirlediği ifade edildi. Göztepe daha önce anlaşma sağladığı Brezilyalı golcü Andre Henrique transferini ise videolu bir şekilde açıkladı.